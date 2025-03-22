(Takvim Foto Arşiv)
AÖL 2.DÖNEM OTURUM TARİHLERİ VE SAATLERİ
Belirlenen takvim doğrultusunda; AÖL sınavlarının oturumları aşağıdaki takvime göre gerçekleşecek:
- 1. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,
- 2. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00' te ve
- 3. Oturumu 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da başlayacaktır.
(Takvim Foto Arşiv)
2025 AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarlarının 26-27 Mart tarihlerinde https://www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanması bekleniyor.
Detaylar netleşince haberimizde yer vereceğiz.
AA
AÖL SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?
AÖL sınav sorularına ve cevap anahtarlarına ilişkin itirazlar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://eitiraz.meb.gov.tr/ adresinden yapılmaktadır.