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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 22 Mart itibarıyla başladı ve binlerce öğrenci sınav sürecine odaklanmış durumda. Öğrenciler, sınav sonuçlarını merak ederken, bir yandan da sınav soruları ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. İşte sürece ilişkin merak edilen detaylar.

(Takvim Foto Arşiv) AÖL 2. DÖNEM SINAVI NASIL OLACAK? Açık Öğretim Liseleri (AÖL) 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavları 22 - 23 Mart tarihleri arasında üç oturumda gerçekleşecek. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.