SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AÖL 2. dönem soruları ve cevapları yayımlandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 22 Mart (bugün) itibarıyla başladı. Binlerce öğrenci, sınav sürecine odaklanırken sınav soruları ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Öğrenciler, soru-cevap duyurusu için gözlerini resmi açıklamalara çevirmiş durumda. Peki AÖL 2. dönem soruları ve cevapları yayımlandı mı? AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 11:31 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 11:35
AÖL 2. dönem soruları ve cevapları yayımlandı mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 22 Mart itibarıyla başladı ve binlerce öğrenci sınav sürecine odaklanmış durumda. Öğrenciler, sınav sonuçlarını merak ederken, bir yandan da sınav soruları ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. İşte sürece ilişkin merak edilen detaylar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖL 2. DÖNEM SINAVI NASIL OLACAK?

Açık Öğretim Liseleri (AÖL) 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavları 22 - 23 Mart tarihleri arasında üç oturumda gerçekleşecek.

Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.

AAAA

Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecek.

Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçenekli olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖL 2.DÖNEM OTURUM TARİHLERİ VE SAATLERİ

Belirlenen takvim doğrultusunda; AÖL sınavlarının oturumları aşağıdaki takvime göre gerçekleşecek:

  1. 1. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,
  2. 2. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00' te ve
  3. 3. Oturumu 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da başlayacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarlarının 26-27 Mart tarihlerinde https://www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanması bekleniyor.

Detaylar netleşince haberimizde yer vereceğiz.

AAAA

AÖL SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

AÖL sınav sorularına ve cevap anahtarlarına ilişkin itirazlar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://eitiraz.meb.gov.tr/ adresinden yapılmaktadır.

BUGÜN NE SINAVI VAR? 22-23 Mart hafta sonu AÖL, TUS sınavları saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır?BUGÜN NE SINAVI VAR? 22-23 Mart hafta sonu AÖL, TUS sınavları saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır?
BUGÜN NE SINAVI VAR? 22-23 Mart hafta sonu AÖL, TUS sınavları saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır?
AÖL 2. dönem sınav yerleri sorgulama ekranı! 2025 AÖL sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?AÖL 2. dönem sınav yerleri sorgulama ekranı! 2025 AÖL sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?
AÖL 2. dönem sınav yerleri sorgulama ekranı! 2025 AÖL sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terörden ifadesi alınıyor! Kandil Uzlaşısının kilit ismi Azad Barış’la ne ilişkisi var? 171 kez ortak baz!
CHP’li İBB’de büyük yolsuzluk: Açık hava reklamlarıyla 68 milyar TL vurgun! İhale öncesi gizli buluşmalar tespit edildi
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayda aday olacak mı? İlk mesaj geldi... Hukuk bu işe ne diyor?
CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Gözaltı sayısı 90’a yükseldi! Gizli tanığın ifadesi dosyaya girdi
Fenerbahçe’den 3 bomba birden!
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Ali Nuhoğlu! İmamoğlu o otelde kimlerle görüştü? Özgür Özel diyet mi ödüyor?
Joe Biden’dan dönüş sinyali! First Lady Jill ile hazırlık Demokratların kritik ismiyle özel görüşme
Sıvacılıktan dev servete! Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasası! Çınar ve Meşe itiraf etti: 15 aldı 1 bağışladı
Riyad’da mekik diplomasisi! Rusya ve Ukrayna, ABD arabuluculuğunda buluşacak
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a! Anlaşma tamam
TAKVİM BELLİ OLDU | Emekliye ikramiye ne zaman yatacak? Ödemeler bayram öncesine yetişecek mi?
TAKVİM yeni skandalı ortaya çıkardı | Çakarlı Mercedes’le milyonluk para trafiği! Banka müdürünün MASAK uyarısı sonrası İmamoğlu’nun paraları Yunanistan’a mı kaçırıldı?
Saraçhane’deki izinsiz CHP eyleminde polise saldırı! 97 şüpheli gözaltına alındı
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı! Soruları cevaplamadı | İşte gözaltı kararı verilenlerin fotoğrafları
En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlanıyor!
CHP’li İBB üzerinden İmamoğlu İnşaat’a 50 milyon liralık rüşvet çarkı: 200 milyon lira kayıp!
CHP’de Özgür Özel’e sürpriz rakip! Erkan Çakır TAKVİM’e konuştu: Olağanüstü kurultay çağrısı yaparak şaibeyi kabul etti
Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali: Bakan Tekin Yatay geçişte iltimas yapılmış olabilir diyerek FETÖ bağlantısına dikkat çekti!
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’in skandal çağrısına sert tepki: Çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
CHP’li İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı! Taşınmazlara mı çöküyorlar?