Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının 1. dönemi başarıyla tamamlandı. Sınavların ilk etabını geride bırakan öğrenciler, şimdi 2. dönem için hazırlıklara hız verdi. AÖL 2. dönem sınav tarihlerine ve sınav giriş yerlerine dair merak edilen sorular ise artmaya başladı. Öğrenciler, sınav tarihleri, giriş belgelerinin alım süreci ve sınav yerleri hakkında bilgi almak için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak ve sınav yerleri nasıl öğrenilecek? Detaylar haberimizde…
(Takvim Foto Arşiv)
AÖL 2. Dönem Sınav Tarihleri 2025
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 22 Mart 2025 tarihinde başlayacak. İşte detaylar:
1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü, Türkiye saatiyle 10.00'da.
2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü, Türkiye saatiyle 14.00'te.
3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü, Türkiye saatiyle 10.00'da yapılacak.
Bu tarihlerde öğrenciler, belirtilen saatlerde sınavlara girecek ve derslerine göre ilgili oturumlara katılacaklar.
(Takvim Foto Arşiv)
AÖL SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.