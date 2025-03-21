Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının 1. dönemi başarıyla tamamlandı. Sınavların ilk etabını geride bırakan öğrenciler, şimdi 2. dönem için hazırlıklara hız verdi. AÖL 2. dönem sınav tarihlerine ve sınav giriş yerlerine dair merak edilen sorular ise artmaya başladı. Öğrenciler, sınav tarihleri, giriş belgelerinin alım süreci ve sınav yerleri hakkında bilgi almak için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak ve sınav yerleri nasıl öğrenilecek? Detaylar haberimizde…