Bu hafta sonu ne sınavı var? 22-23 Mart AÖL, TUS sınavları saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır?

22-23 Mart 2025 sınav takvimi açıklandı. TUS ve AÖL sınavları başta olmak üzere birçok kurumun gerçekleştirdiği sınavlar genellikle hafta sonu düzenleniyor. Peki bu hafta sonu sınav var mı? AÖL sınavları saat kaçta ve giriş belgesi nasıl alınır? İşte konuya dair bilgiler…