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Bu hafta sonu ne sınavı var? 22-23 Mart AÖL, TUS sınavları saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açıköğretim sınavları genellikle hafta sonları, yani Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. 22-23 Mart tarihlerlerinde sabah saatleri okullarda ve toplu taşıma araçlarında artan kalabalık, vatandaşların hangi sınavın yapıldığını merak etmesine neden oluyor. Peki AÖL, TUS sınavları saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM sınav takvimi…

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 09:03 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 09:04
Bu hafta sonu ne sınavı var? 22-23 Mart AÖL, TUS sınavları saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır?

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22-23 Mart 2025 sınav takvimi açıklandı. TUS ve AÖL sınavları başta olmak üzere birçok kurumun gerçekleştirdiği sınavlar genellikle hafta sonu düzenleniyor. Peki bu hafta sonu sınav var mı? AÖL sınavları saat kaçta ve giriş belgesi nasıl alınır? İşte konuya dair bilgiler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

MEB Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

1. Oturum: 22 Mart Cumartesi saat 10.00'da başlayacak.

2. Oturum: 22 Mart Cumartesi saat 14.00'te yapılacak.

3. Oturum: 23 Mart Pazar saat 10.00'da başlayacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavlar

2025 TUS 1. Dönem (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı): 23 Mart 2025

2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı: 23 Mart 2025

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TUS ve STS tıp sınavları için nüfus müdürlükleri açık olacak

23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) öncesinde, kimlik kartı ile ilgili sorun yaşayan adaylar için belirli nüfus müdürlükleri hizmet verecek.

📌 Açık tutulacak saatler:
🕖 07.00 - 14.30

📌 Hangi durumlarda nüfus müdürlüklerine başvurulabilir?

◾ T.C. Kimlik Kartını kaybedenler

◾ Kimlik kartında fotoğraf bulunmayanlar

◾ Nüfus cüzdanı olmayanlar

◾ Nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf veya soğuk damga eksik olanlar

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

📌 Geçici kimlik belgesi düzenlenmesi:
Başvuruda bulunan adaylara, nüfus müdürlüğü yetkilileri tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" verilecektir. Bu belge dışında herhangi bir kimlik belgesi sınava giriş için kabul edilmeyecektir.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

📌 Başvuru için gerekli belgeler:
✔ Sınava Giriş Belgesi
✔ Biyometrik Fotoğraf

Adaylar, nüfus müdürlüğü personeli eşliğinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden sınav başvuru bilgilerini kontrol ettirerek belgelerini temin edebileceklerdir.

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