Bu hafta sonu ne sınavı var? 22-23 Mart AÖL, TUS sınavları saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
TUS ve STS tıp sınavları için nüfus müdürlükleri açık olacak
23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) öncesinde, kimlik kartı ile ilgili sorun yaşayan adaylar için belirli nüfus müdürlükleri hizmet verecek.
📌 Açık tutulacak saatler:
🕖 07.00 - 14.30
📌 Hangi durumlarda nüfus müdürlüklerine başvurulabilir?
◾ T.C. Kimlik Kartını kaybedenler
◾ Kimlik kartında fotoğraf bulunmayanlar
◾ Nüfus cüzdanı olmayanlar
◾ Nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf veya soğuk damga eksik olanlar
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
📌 Geçici kimlik belgesi düzenlenmesi:
Başvuruda bulunan adaylara, nüfus müdürlüğü yetkilileri tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" verilecektir. Bu belge dışında herhangi bir kimlik belgesi sınava giriş için kabul edilmeyecektir.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
📌 Başvuru için gerekli belgeler:
✔ Sınava Giriş Belgesi
✔ Biyometrik Fotoğraf
Adaylar, nüfus müdürlüğü personeli eşliğinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden sınav başvuru bilgilerini kontrol ettirerek belgelerini temin edebileceklerdir.