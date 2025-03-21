CHP neyi perdelemeye çalışıyor? 40 sayfalık itiraf bombası! "Bana Ekrem İmamoğlu suç işletti" diyen isim kim? Medya A.Ş'deki o bilgisayar

VURGUNU PERDELEMEK İÇİN SOKAK ÇAĞRISI CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son olarak sokak çağrısı yaparak yeni bir provokasyonun fitilini ateşledi. Ancak içeriden gelen itiraflar, CHP'nin bu vurgunu perdeleme çabasını boşa çıkarabilir!

YOLSUZLUĞUN BOYUTU 560 MİLYAR! İBB içindeki büyük yolsuzluğun 560 milyar TL'yi bulduğu iddia edilirken, CHP yönetimi bu skandalı örtbas etmek için hükümeti ve yargıyı hedef alıyor.

İktidar karşıtı tavrı ile bilinen muhalif Veryansın'dan Erdem Atay'ın iddiasıan göre "Bu operasyonu CHP 'liler CHP'lilere yaptı. Rıza Akpolat, İmamoğlu'nun kirli çamaşırlarını ifşa etti. 40 sayfa ifade verdi." dedi.

Öte yandan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 'ın da itirafçı olduğu ve tam 40 sayfalık ifade verdiği öne sürülüyor. Akpolat'ın ifadesinde, İmamoğlu'nun talimatıyla gerçekleştirilen usulsüzlükleri tek tek anlattığı iddia ediliyor.

40 SAYFALIK İTİRAF BOMBASI VE "İMAMOĞLU SUÇ İŞLETTİ" DİYEN İSİM İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri olarak gösterilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık 'ın operasyondan aylar önce Ankara'da "Beni kurtarın, ben Ekrem İmamoğlu ile birlikte suç işledim ama bana İmamoğlu yaptırdı" diyerek itirafçı olmak için girişimlerde bulunduğı iddia edildi.

Atay şu iddialarda bulundu:

"Beylikdüzü Belediye Başkanı şuanda tutuklu olan kişi Mehmet Murat Çalık kuvvetle muhtemel itirafçı olarak. Ankara'da birçok kişiye gelip aylar öncesinden "Beni kurtarın. Ben Ekrem İmamoğlu ile birlikte suç işledim ama bana İmamoğlu yaptırdı" deyip anlatan kişidir. Sorun üst düzey siyasetçilere gidin konuşundaha bu operasyonlar olmadan önce "Beni kurtarın" diye çalışma yaptı mı? O yüzden itiraftçı olabilir."

"OPERASYONCU ARIYORSANIZ CHP'DEKİ ADAMLARA BAKIN"

Öte yandan, "Suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da itirafçı olduğu ve 40 sayfalık bir ifade verdiği öne sürüldü. Atay, CHP'lilerin AK Parti'yi hedef aldığını ancak operasyonun CHP içinden geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Rıza Akpolat'ın operasyonuydu bu CHP'liler CHP'lilere operasyon çekti. Herkes AKP'ye kızıyor. İBB'nin elemanları tarafıdan dosyaları devlete verilip Rıza Akpolat'a operasyon yapıldı. Rıza Akpolat itirafçı oldu. İmamoğlu'nun bütün kirli çamaşılarını döktü. 40 sayfa itiraf yazmış. 40 sayfa. Ben suç işlesem 1 sayfaya falan sığar herhalde. 40 sayfa ne anlattı bu adam. Eğer operasyoncu arıyorsanız. CHP içindeki adamlara bak. Operasyoncular orada."

İmamoğlu ve Rıza Akpolat

MEDYA A.Ş'DEKİ O BİLGİSAYAR: HANGİ CHP YANDAŞLARININ İSMİ VAR?

Operasyonun en dikkat çeken noktalarından biri ise Medya A.Ş'ye yapılan baskın ve ele geçirilen bilgisayar.

İddiaya göre, Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un bilgisayarı, CHP içindeki bir ismin savcılığa verdiği bilgiler doğrultusunda alındı.

Erdem Atay

Bu bilgisayarda İBB'nin "beslediği" CHP yandaşı isimler ve medyanın kayıtlarının bulunduğu öne sürülüyor. Bu kapsamda CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın Gezi soruşturması kapsamında gözaltına alınmadan önce hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağına ilişkin konuşan Atay burada da CHP'lilerin birbirine operasyon çektiğini ve Saymaz'ın da bu soruşturmalarda adının geçtiğini savundu.

Atay şu iddialarda bulundu:

"Medya A.Ş'de bir bilgisayar alındı. Bu bilgisayarın Murat Ongun'a ait olduğu iddia ediliyor. CHP'li gazeteciler şu vurguyu yaptılar; Nasıl oldu da savcılık bir özel bilgisayarı geldi seçti ve onu aldı gitti. O zaman dediler ki CHP'liler evet bizim içimizde bir ajan var. Bu bilgisayar önemli demiş ve bu bilgisayara özel olarak operasyon yapılmış.

Bu bilgisayarda hangi gazetecilere, hangi kanallara hangi gazetelere paraların verildiğine dair bilgiler bulunuyormuş. Şimdi iddia bu. Bunun üzerine bir operasyon yapılacağı konuşuluyor. İmamoğlu açıkladı dedi ki; Birçok arkadaşımıza yurt dışı yasağı kondu. Yurt dışına çıkmaya çalışıyorlar yurt dışı yasağı olduğunu görüyor. İsmail Saymaz da böyle. Saymaz için acı bir durum. Saymaz'ın Medya A.Ş'de ismi olduğu tartışılan isimlerden birisi. İBB tarafından destek verilip para verildiği iddia edilen bir kişi olarak karşımızda ve o yüzden Saymaz diken üstünde. Gerçekten üzücü bir durum. Ancak açık yürütülen soruşturma olan tüm CHP'li avukatların bildiği kurultay soruşturması varç Maalesef demiştim ya Cafer Mahiroğlu'nun orada ismi var diye İsmail Saymaz'ın da ismi var. Saymaz'ın ismi sadece Medya A.Ş'de yok. Kurultay soruşturmasında da geçiyor. 10 gazeteci var dedik ya bunlardan biri de İsmail Saymaz."