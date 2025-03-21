Ekosistem çarkının detaylarını takvim açıklıyor: İmamoğlu’nun rüşvetleri muz kolilerinde!

İddiaya göre; İmamoğlu'na verilen rüşvetler, Rumelihisarı'ndaki evinde, dinleme yapılamayan şarap mahzeninde toplanıyordu. İmamoğlu İnşaat'ın Müdürü Yılmaz, her hafta geliyordu. Paraları, muz kolisi ya da spor çantaya koyuyordu.



Ardından 34 ATA 661 plakalı araçla Bakırköy Yeşilyurt'ta bir siteye götürüyordu. Her seferde en az 1.5 milyon, en fazla 3.5 milyon dolar veya euro oluyordu. Yılmaz, bu parayı İmamoğlu'nun gizli kasasına teslim ediyordu.

"34 ATA 661" plakalı araca koruma kararı getirildi ve mavi çakar takıldı. Böylece polis çevirmesinden kaçıldı. Ayrıca "34 ATA 034" plakalı araçla da para transferleri yapıldı.