CANLI | CHP’li Özgür Özel’in çağrısı sonrası marjinal gruplar sahaya indi! 54 şüpheli yakalandı! 16 polis yaralandı

BİR POLİS BAŞINDAN YARALANDI

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto bahanesiyle izinsiz gösterilerde 1 polis başından yaralandı.

Kentin farklı bölgelerindeki marjinal gruplar, ODTÜ'nün önünde toplandı. Burada izinsiz gösteri yapan ve kampüsün içine giren gruba, çevik kuvvet ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Buna rağmen ellerindeki sopalarla polise mukavemette bulunan gruptakilere ekipler tarafından zaman zaman biber gazı ve tazyikli suyla karşılık verdi.

KALDIRIM TAŞLARINI SÖKTÜLER

Buna rağmen ellerindeki sopalarla polise mukavemette bulunan, çöp konteynerlerini ateşe veren gruptakilere ekipler tarafından zaman zaman biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunuldu. Eylemcilerden bazılarının bu sırada kaldırım taşlarını söktüğü görüldü.

Bu sırada gruptan atılan taşların başına isabet ettiği bir polis memuru yaralandı. Sağlık ekipleri, başından yaralanan polise olay yerinde müdahale etti.

Eylemin sürdüğü bölgeye gelen CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve bazı milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve diğer yetkililerle görüştü.

Polis ekipleri, grupların eylemi sonlandırması yönünde uyarıda bulundu.