CANLI | CHP’li Özgür Özel’in çağrısı sonrası marjinal gruplar sahaya indi! 54 şüpheli yakalandı! 16 polis yaralandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası marjinal gruplar sokağa indi.
ODTÜ'DE POLİSE TAŞLI SALDIRI
Bir grup provokatör milletin 560 milyar TL'sini hortumlayanları savunmak için sokaklara çıktılar.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaylarla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, 54 şüphelinin yakalandığını duyurarak 16 polisin yaralandığını açıkladı. Öte yandan Ankara ODTÜ'de üniversite öğrencilerin polislere taş attığı tespit edildi.
Özel'in çağrısı sonrası dakika dakika yaşananları aktarıyoruz...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu.
54 şüphelinin yakalandığını, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiğini duyuran Yerlikaya, dünkü protesto gösterilerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.
16 POLİS YARALANDI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin birçok ilde protesto gösterileri gerçekleşirken dün geceki gösterilerde 53 şüpheliye "Kamu Malına Zarar Verme" ve "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından işlem yapıldığı açıklandı.
Yerlikaya, gösterilerde 16 polisin yaralandığını da duyurdu.
Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto bahanesiyle izinsiz gösterilerde 1 polis başından yaralandı.
Kentin farklı bölgelerindeki marjinal gruplar, ODTÜ'nün önünde toplandı. Burada izinsiz gösteri yapan ve kampüsün içine giren gruba, çevik kuvvet ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Buna rağmen ellerindeki sopalarla polise mukavemette bulunan gruptakilere ekipler tarafından zaman zaman biber gazı ve tazyikli suyla karşılık verdi.
KALDIRIM TAŞLARINI SÖKTÜLER
Buna rağmen ellerindeki sopalarla polise mukavemette bulunan, çöp konteynerlerini ateşe veren gruptakilere ekipler tarafından zaman zaman biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunuldu. Eylemcilerden bazılarının bu sırada kaldırım taşlarını söktüğü görüldü.
Bu sırada gruptan atılan taşların başına isabet ettiği bir polis memuru yaralandı. Sağlık ekipleri, başından yaralanan polise olay yerinde müdahale etti.
Eylemin sürdüğü bölgeye gelen CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve bazı milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve diğer yetkililerle görüştü.
Polis ekipleri, grupların eylemi sonlandırması yönünde uyarıda bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP'li Özgür Özel'e tepki gösterdi.
Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle “sorumsuzluktur.”
Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin!
Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır."
ODTÜ'de toplanan grup kırdıkları kaldırım taşlarını polise fırlattı.
GÜNDÜZ VEKİLLERE ŞİŞE ATAN CHP BAŞARIR ODTÜ'DE
Başını CHP'li Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın çektiği muhalif siyasiler ise polise göstericilere müdahale etmeme çağrısı yaptı.
CHP'li Özel’in Saraçhane'deki sokak çağrısının ardından Ege Üniversitesi'nde toplanan kalabalık, polise saldırmaya başladı.
ODTÜ'te bir araya gelen marjinal gruplar ise polise taşlarla saldırdı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığını belirtti.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:
"İstanbul Saraçhane'de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağduyuyla karşı koymakta, toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir. Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler. Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."