İmamoğlu’nun akrabaları da delil karatmaya başladı! Rumeli Hisarı’ndan ekip geldi Gürpınar’da evrak yaktı... Başrolde Mevlüt İmamoğlu

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası CHP'li İBB yönetimi ve İmamoğlu'nun akrabaları delil karatmaya başladı.



İBB'nin bazı birimlerinde yöneticiler tarafından evrakların imha edilmeye başlandığına dair ihbarlar yapıldı. İmamoğlu'nun danışmanı Hasan Turunç'un yurt dışından asistanı Ayşe Gülbahar'a "Tüm evrakları topla kendi evine götür" talimatı verdiği öğrenildi.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İBB delil karartıyor (Takvim.com.tr)





Bir belediye bürokratı ise müdürlerinin isimlerini verip "Şartnameye uygun olmayan alım yaptılar, çöp tesisinde imha ediyorlar" itirafında bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun akrabaları da dört koldan şaibe ve usulsüzlüklerin üzerini örtmek için kolları sıvadı.