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İmamoğlu'nun akrabaları da delil karatmaya başladı! Rumeli Hisarı'ndan ekip geldi Gürpınar'da evrak yaktı... Başrolde Mevlüt İmamoğlu

CHP'li İBB'ye yapılan "temiz eller" operasyonu ve Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İBB'deki bazı bürokratların delil karattığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun akrabaları da dört koldan şaibe ve usulsüzlüklerin üzerini örtmek için kolları sıvadı. İmamoğlu İnşaat'a el konulması sonrası İBB Başkanı'nın Rumeli Hisarı'ndaki konutundan çıkan bir ekibin Mevlüt İmamoğlu'na ait emlak ofisine hareket ettiği, buradan teslim alınan evrakların Gürpınar'da yakıldığı öğrenildi. Söz konusu belgelerde İmamoğlu İnşaat'ın usulsüzlüklerinin yer aldığı öne sürülüyor.

Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 17:55 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 18:06
İmamoğlu’nun akrabaları da delil karatmaya başladı! Rumeli Hisarı’ndan ekip geldi Gürpınar’da evrak yaktı... Başrolde Mevlüt İmamoğlu

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası CHP'li İBB yönetimi ve İmamoğlu'nun akrabaları delil karatmaya başladı.

İBB'nin bazı birimlerinde yöneticiler tarafından evrakların imha edilmeye başlandığına dair ihbarlar yapıldı. İmamoğlu'nun danışmanı Hasan Turunç'un yurt dışından asistanı Ayşe Gülbahar'a "Tüm evrakları topla kendi evine götür" talimatı verdiği öğrenildi.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İBB delil karartıyor (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İBB delil karartıyor (Takvim.com.tr)


Bir belediye bürokratı ise müdürlerinin isimlerini verip "Şartnameye uygun olmayan alım yaptılar, çöp tesisinde imha ediyorlar" itirafında bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun akrabaları da dört koldan şaibe ve usulsüzlüklerin üzerini örtmek için kolları sıvadı.

İmamoğlu'nun akrabaları da delil karatmaya başladı (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun akrabaları da delil karatmaya başladı (Takvim.com.tr)

İMAMOĞLU'NUN KUZENİNDEN EVRAKLARI ALIP GÜRPINAR'DA YAKACAKLAR

İmamoğlu İnşaat'a el konulması sonrası İBB Başkanı'nın Rumelihisarı'ndaki konutundan çıkan bir ekibin Mevlüt İmamoğlu'na ait emlak ofisine hareket ettiği öğrenildi.

Mevlüt İmamoğlu'nun emlak ofisi, İmamoğlu İnşaat'ın bulunduğu binanın Midpoint girişinde yer alıyor.

İmamoğlu'nun akrabaları da delil karatmaya başladı (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun akrabaları da delil karatmaya başladı (Takvim.com.tr)


Bahse konu emlakçıdaki belgelerin Rumeli Hisarı'ndan gelen ekip tarafından alınıp Beylikdüzü Gürpınar'da yakacağı bilgisine ulaşıldı.

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İMAMOĞLU İNŞAAT EL KONULDU

MASAK raporları uyarınca, İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.

İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da gözaltına alınanlar arasında.


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