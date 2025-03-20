Devlet Bahçeli’den PKK’ya fesih çağrısı CHP’ye İBB tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye ve CHP'li İBB'ye başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

PKK BU İŞİ BİTİRMELİDİR

Terörsüz Türkiye amaç ve azmi bu yılki Nevruz Bayramına mühür vurmalı, Türk milleti tek yürek halinde geleceğine ve geçmişin kutlu emanetlerine ortaklaşa sahip çıkmalıdır.

Terör örgütü PKK, 27 Şubat İmralı çağrısının gecikmemesi ve aziz milletimizin arzusunun boşa düşmemesi maksadıyla bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı almalı. Bizim teklifimiz 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir.

CHP'YE İBB TEPKİSİ: ÖZGÜR ÖZEL ALTINDAN KALKAMAZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na çöreklenen CHP markalı çıkar ve soygun ittifakının kirli çamaşırları birer birer deşifre edildikçe gündemi meşgul eden mevzu bahis ağır meselenin diploma iptalinin çok ötesinde vahim bir organize terör ve yolsuzluk sarmalı olduğu anlaşılmıştır. CHP'nin Türkiye'yi karıştırmak ve hukukun işleyişini sakatlamak için bütün kriz tuşlarına bastığı görülmektedir. Terörsüz Türkiye'yi sekteye uğratmak, asayişsizliği teşvik etmek, bindirilmiş kıtaları sokak aralarına ve protesto gösterilerine kışkırtmak CHP Genel Başkanı'yla her rüzgara yelken olan yakın çalışma arkadaşlarının altından kalkamayacağı bir vebaldir.