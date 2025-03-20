SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Gündem İBB'deki yolsuzluk ve terör operasyonu! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk operasyonunun yankıları sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 14:02 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 14:13
Gündem İBB’deki yolsuzluk ve terör operasyonu! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

AHaber CANLI YAYIN

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Açıklamanın detayları gelecek...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gündem İBB’deki yolsuzluk ve terör operasyonu! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
İmamoğlu’nun villacısı Ali Nuhoğlu ve Emrah Bağdatlı’nın ofisinden servet çıktı! Balya balya dövizler... Uzun namlulu tüfekler
Casper
CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! İfade vermeye başladılar
Kandil Uzlaşısının firari ismi Azad Barış! Kirli trafikte kili rol oynadı: Ekrem İmamoğlu ile ne ilişkisi var?
Ekrem İmamoğlu soruşturmasında adı geçiyordu! Kim bu Serdar Haydanlı? Projeleri mercek altına alındı
Trump resmen imzayı atıyor: ABD’de Eğitim Bakanlığı tarih oluyor
MSB’den PKK elebaşı Öcalan’ın çağrısı hakkında açıklama: Silah teslim için kongre tarihini bir an önce açıklayın
Aslı Baykal CHP’ye sert daldı! İmamoğlu’nun usulsüzlüklerine sahip çıkmayın uyarısı: SHP, İSKİ ve Türkbank skandalını hatırlattı
İmamoğlu’nun gizli kasası AVM’den rüşvet istedi! Yüzde 7’ci Ertan’ın dosyası açıldı... İSBAK’ta 100 BELTUR’da 70 milyon TL’lik usulsüzlük
Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı
Merkez Bankası’ndan döviz hamlesi! Goldman Sachs’tan dikkat çeken çıkış
TAKVİM foyasını çıkardı! İBB’deki yolsuzluğun kilit ismi Emrah Bağdatlı firarda: Dört nala kaçısı at ortağı Murat Ongun organize etti
Kalede savaş! Montella Türkiye’nin Macaristan maçı 11’ini netleştirdi
CIA sırları 60 bin sayfalık belgede açığa çıktı! Kennedy dosyasında Sovyetler’den Küba’ya karanlık işler
İBB’de yolsuzluk ve terör operasyonu! Ekrem İmamoğlu neden panikle başsavcıya mesaj attı? CHP içi iç hesaplaşma dikkat çekti
MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada hangi konular var?
İsrail Gazze’de kara saldırısını başlattı! Netzarim Koridoru’nda işgal | Tel Aviv’e Husi atak
İBB’ye kayyum atanır mı? Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğerleri neden gözaltına alındı? Para sayma görüntülerini ifşa eden Erkan Çakır konuştu
Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...