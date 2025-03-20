Gündem İBB’deki yolsuzluk ve terör operasyonu! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Açıklamanın detayları gelecek...