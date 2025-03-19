Özgür Özel'den "15 Temmuz" itirafı: Atatürkçü subaylar FETÖ'cü darbeyi destekledi

Türkiye, CHP 'li İBB'ye başlatılan "Temiz Eller" operasyonuna şahitlik ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hem kent uzlaşısı hem de yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu (AA)



ÖZEL'DEN "15 TEMMUZ" İTİRAFI: ATATÜRKÇÜ SUBAYLAR DARBEYİ DESTEKLEDİ



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İmamoğlu'nu savunayım derken olay bir itirafta bulundu.



İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimiyle eş değer tutan Özel, "Biz 15 Temmuz darbesi yapılırken, yıllardır bu ülkede bize çektiren hükümete ona oy verenlere hürmeten darbenin karşısında durduk. Bize ne telefonlar geldi; 'Genel başkanınıza haber verin, efendim Atatürkçü subaylar da bu darbeyi destekliyor...' Yanlış yaparlar dedik. onlar da darbe yapsa karşısındayız dedik" ifadelerini kullandı.