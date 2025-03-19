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Özgür Özel'den "15 Temmuz" itirafı: Atatürkçü subaylar FETÖ'cü darbeyi destekledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltına alınan suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nu savunayım derken olay bir itirafta bulundu. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimiyle eş değer tutan Özel, "Bize ne telefonlar geldi. Atatürkçü subaylar bu darbeyi destekledi" dedi. Peki, kim bu Atatürkçü subaylar? Kamuoyu bu sorunun cevabını bekliyor.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 16:38 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 16:57
Özgür Özel’den 15 Temmuz itirafı: Atatürkçü subaylar FETÖ’cü darbeyi destekledi

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Türkiye, CHP'li İBB'ye başlatılan "Temiz Eller" operasyonuna şahitlik ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hem kent uzlaşısı hem de yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Özgür Özel: 15 Temmuz'da Atatürkçü subaylar FETÖ'cü darbeyi destekledi



İmamoğlu, "Suç Örgütü Yöneticisi Olmak","Suç Örgütüne Üye Olmak","İrtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık","İhaleye fesat karıştırma","Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlarıyla yargılanıyor.

Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu (AA)Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu (AA)

ÖZEL'DEN "15 TEMMUZ" İTİRAFI: ATATÜRKÇÜ SUBAYLAR DARBEYİ DESTEKLEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İmamoğlu'nu savunayım derken olay bir itirafta bulundu.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimiyle eş değer tutan Özel, "Biz 15 Temmuz darbesi yapılırken, yıllardır bu ülkede bize çektiren hükümete ona oy verenlere hürmeten darbenin karşısında durduk. Bize ne telefonlar geldi; 'Genel başkanınıza haber verin, efendim Atatürkçü subaylar da bu darbeyi destekliyor...' Yanlış yaparlar dedik. onlar da darbe yapsa karşısındayız dedik" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi (AA)15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi (AA)

KİM BU SUBAYLAR?

Peki, Özel'in itiraf ettiği 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimine destek veren "Atatürkçü subaylar" kim?

Kamuoyu bu sorunun yanıtını arıyor.

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15 TEMMUZ'A DİL UZATMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Özgür Özel, hain darbe girişiminde milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkan vatan sevdalılarını "Perdelik kumaştan kot üstüne kefen çekenler" olarak tanımlamıştı.

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15 TEMMUZ'DAN ÖNCE MOSSAD VE CIA İLE NE GÖRÜŞTÜLER?

Öte yandan CHP'nin 15 Temmuz'dan önce 17-25 Aralık ihanetinden sonra CIA ve İsrail istihbarat servisi MOSSAD'la yuvarlak masa toplantısı yaptığı biliniyor.

21 Haziran 2014'te İstanbul'da, 24 Haziran 2014'te Ankara'da yapılan toplantılara CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA -Pentagon ajanı Michael Rubin katılmıştı.

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