Diploması iptal edilen 28 kişi kim? İstanbul Üniversitesi kimlerin diplomasını iptal etti?

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" nedenleriyle iptal edildiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair yapılan ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu raporları üzerine "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı. Peki diplomaları iptal edilen kişiler kim? İşte o liste!
(Kaynak: AA)
DİPLOMA KRİZİ DERİNLEŞİYOR
Üniversite tarafından yapılan son açıklamaya göre, 1990 yılında yatay geçişle üniversiteye kabul edilen ve mezuniyet aşamasına gelen 28 kişinin diplomaları, "yokluk" ve "açık hata" gibi gerekçelerle iptal edildi. Aynı dönemde geçiş yapan 10 öğrencinin ise kaydının silindiği ve mezuniyet hakkı kazanamadığı bildirildi.
(Kaynak: AA)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KİMLERİN DİPLOMASINI İPTAL ETTİ?
Üniversitenin yaptığı açıklamaya göre, diploması iptal edilen isimler arasında iş dünyasından ve akademiden tanınmış birçok önemli isim yer alıyor. İşte o isimler:
◾ Sevgi Toprak Tunga – İş insanı, Halis Toprak'ın kızı
◾ Alper Tunga – İş insanı, Halis Toprak'ın damadı
◾ Mehmet Timuçin Tecmen – Turcas/Shell Yönetim Kurulu Üyesi
◾ Naciye Aylin Ataay – Galatasaray Üniversitesi Profesörü
◾ Mustafa Kerem Erman – Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı
◾ Nur Taşkent – STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
◾ Alp Taşkent – STFA Yönetim Kurulu Üyesi
Bu isimler, diploması iptal edilen 28 kişi arasında yer alırken, özellikle iş dünyasında ve akademideki yerleriyle dikkat çekiyor.