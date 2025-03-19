Paradan kule diktiler balya balya saydılar... Ekrem İmamoğlu’nun çekirdek ekibindeki Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz’a gözaltı

Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı sürecinde yaşanan paradan kule skandalını uzunca bir süre konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB yöneticisi Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin önce balya balya TL daha sonra da balya balya euro saydığı görüntüler ortaya çıktı.



PARADAN KULECİLER ALINDI



Bugün İBB'ye yönelik başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve hem kuzeni hem de şirket çalışanı Tuncay Yılmaz gözaltına alındı.



İkili paradan kule skandalının baş aktörü olarak biliniyor. Çantalarla gelen balya balya paraların saydıkları görüntüler mevcut.



FATİH KELEŞ



'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun uzun yıllardır danışmanlığını yapıyor.



CHP'nin İBB Meclis üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı da olan Keleş 2021'de baba Hasan İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'la birlikte Edremit Belediyesi üzerinden Kaz Dağları'nda arsa almıştı.



TUNCAY YILMAZ



CHP'de görevi olmamasına rağmen para sayımına katılan İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş'le paraları ofise getiren kişi. İfadesinde 'Fatih ağabey para taşımak için yardım istedi. Ne kadar para saydığımı hatırlamıyorum" demişti.