SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Paradan kule diktiler balya balya saydılar... Ekrem İmamoğlu'nun çekirdek ekibindeki Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'a gözaltı

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz hakkında gözaltı kararı verildi. İkili, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı sürecinde yaşanan paradan kule skandalınının baş akötürü olarak biliniyor. Balyua balya para sayarken görüntüleri mevcut.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 08:40 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 09:10
Paradan kule diktiler balya balya saydılar... Ekrem İmamoğlu’nun çekirdek ekibindeki Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz’a gözaltı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı sürecinde yaşanan paradan kule skandalını uzunca bir süre konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB yöneticisi Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin önce balya balya TL daha sonra da balya balya euro saydığı görüntüler ortaya çıktı.

PARADAN KULECİLER ALINDI

Bugün İBB'ye yönelik başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve hem kuzeni hem de şirket çalışanı Tuncay Yılmaz gözaltına alındı.

İkili paradan kule skandalının baş aktörü olarak biliniyor. Çantalarla gelen balya balya paraların saydıkları görüntüler mevcut.

FATİH KELEŞ

'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun uzun yıllardır danışmanlığını yapıyor.

CHP'nin İBB Meclis üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı da olan Keleş 2021'de baba Hasan İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'la birlikte Edremit Belediyesi üzerinden Kaz Dağları'nda arsa almıştı.

TUNCAY YILMAZ

CHP'de görevi olmamasına rağmen para sayımına katılan İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş'le paraları ofise getiren kişi. İfadesinde 'Fatih ağabey para taşımak için yardım istedi. Ne kadar para saydığımı hatırlamıyorum" demişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: İBB’ye yolsuzluk soruşturması! Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! Savcılık gerekçesini açıkladı
CHP’li belediyelere kent uzlaşısı operasyonu! Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat’a gözaltı: İmamoğlu’nun Kandil santrali mercek altında
Türk Telekom
CHP’lilerden TBMM’de İmamoğlu sabotajı: İptal edilen diplomayı bahane ederek kürsüyü işgal ettiler
İsmail Saymaz gözaltına alındı! Gezi Parkı sanıkları ile irtibatı tespit edildi
Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi! İstanbul Üniversitesi duyurdu... Belgeler savcılığa ve YÖK’e gönderilecek
CANLI | İsrail ateşkesi bozdu: Yüzlerce şehit! Gazze’ye gece boyunca saldırı: Mülteci kampına topçu ateşi
Kutup havası 48 ili vuracak! İstanbul’da bugün kar yağacak mı? Meteoroloji saat verdi: Fırtına ile kuvvetlenecek!
Yönetmelik taslağını ilk kez TAKVİM duyurmuştu: Yarı zamanlı çalışmada kapsam genişliyor! Kimler eklendi? Nasıl çalışılacak?
Kayıtsız şartsız Mourinho: Yönetimin Portekizli teknik adama güveni sonsuz!
Başkan Erdoğan’dan siyonist rejime sert tepki: Terör devleti İsrail
Ekrem İmamoğlu’nun şaibeli yatay geçiş haberini ilk kez Kenan Kıran gündeme getirdi TAKVİM manşete taşıdı!
Trump ve Putin arasındaki kritik görüşme 2,5 saat sürdü! İki lider anlaştı yol haritası hazır
Başkan Erdoğan’dan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde önemli açıklamalar
Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir
CHP’de Özgür Özel’i sallayan yok! İzmir’de tam gaz nepotizm... Yengesini memur kadrosundan belediyede işe sokturdu
Başkan Erdoğan’dan peş peşe telefonlar... Dünya İsrail’e dur demeli!
AK Parti - MHP - DEM görüşmesinin arka planı! İmralı’ya 4. tur için başvuru yapıldı: PKK’nın fesih kongresi için öngörülen tarih ne?
Galatasaray’dan çılgın transfer! Gardi’ye tam yetki verildi
Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!