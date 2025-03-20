CHP'li İBB'deki yolsuzluk operasyonunda "turpun büyüğü" Gürcistan'da mı?

Uçuş geçmişi kaldırıldı. (Takvim.com.tr)

Konuyla ilgili iddiaların gündeme gelmesinin ardından Bon Air seferiyle kimin Batum'a gittiği soru işaretlerine neden oldu. Nitekim Bon Air Flight Aware isimli sistemden uçağın uçuş geçmişini kaldırdı.

TURPUN BÜYÜĞÜ GÜRCİSTAN'DA MI?

Bon Air seferiyle Ertan Yıldız'ın mı yoksa başka bir şüphelinin mi firar ettiği henüz bilinmiyor. Ongun, Emrah Bağdatlı'yı İpsala'dan yurt dışına kaçırırken İmamoğlu'nun Gürcistan'a bir firar operasyonu gerçekleştirdiği değerlendiriliyor. Bu durum yaşanan yolsuzluk operasyonu sonrası, "Turpun büyüğü Gürcistan'a mı kaçtı?" sorularını da beraberinde getirdi.