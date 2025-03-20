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CHP'li İBB'deki yolsuzluk operasyonunda "turpun büyüğü" Gürcistan'da mı?

Yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'li İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken firari isimlerin yurt dışına nasıl kaçtıkları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Murat Ongun'un sağ kolu Emrah Bağdatlı'yı İpsala'dan yurt dışına kaçırırken İmamoğlu'nun ise 14 Mart'ta özel jetle Trabzon'a yaptığı uçuşla birlikte Gürcistan'a bir firar operasyonu gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 01:50 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 01:50
CHP’li İBB’deki yolsuzluk operasyonunda turpun büyüğü Gürcistan’da mı?

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Yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'li İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 83 şüphelinin gözaltına alındığı, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada yine İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.

Ertan Yıldız ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Ertan Yıldız ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

ERTAN YILDIZ'IN KAÇIŞ PLANI
Firari şüpheli Ertan Yıldız'ın ise hakkındaki soruşturmayı bildiği ve kendisine "evde görünümü vermek" için cep telefonunu eşinin çantasına koyarak, yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Polis takibinden kaçmak için bu yönteme başvurduğu değerlendirilen Yıldız'ın, illegal yollardan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

Trabzon-Gürcistan uçuşu (Takvim.com.tr)Trabzon-Gürcistan uçuşu (Takvim.com.tr)

BON AİR GÜRCİSTAN'A NEDEN UÇTU?
Ertan Yıldız'ın nereye kaçtığıyla ilgili çeşitli iddialar sosyal medyada gündeme gelirken İmamoğlu'nun 14 Mart'ta Trabzon'a özel jetle Trabzon'a yaptığı uçuş mercek altına alındı.

Bon Air'in Batum uçuşu (Takvim.com.tr)Bon Air'in Batum uçuşu (Takvim.com.tr)

Bon Air'e ait TC STN kuyruk kodlu uçağın 14 Mart Cuma Günü Ekrem İmamoğlu'nu Trabzon'a indirdikten sonra neden Gürcistan'a gittiği belirlendi.

Uçuş geçmişi kaldırıldı. (Takvim.com.tr)Uçuş geçmişi kaldırıldı. (Takvim.com.tr)

Konuyla ilgili iddiaların gündeme gelmesinin ardından Bon Air seferiyle kimin Batum'a gittiği soru işaretlerine neden oldu. Nitekim Bon Air Flight Aware isimli sistemden uçağın uçuş geçmişini kaldırdı.

TURPUN BÜYÜĞÜ GÜRCİSTAN'DA MI?
Bon Air seferiyle Ertan Yıldız'ın mı yoksa başka bir şüphelinin mi firar ettiği henüz bilinmiyor. Ongun, Emrah Bağdatlı'yı İpsala'dan yurt dışına kaçırırken İmamoğlu'nun Gürcistan'a bir firar operasyonu gerçekleştirdiği değerlendiriliyor. Bu durum yaşanan yolsuzluk operasyonu sonrası, "Turpun büyüğü Gürcistan'a mı kaçtı?" sorularını da beraberinde getirdi.

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ERTAN YILDIZ AVM SAHİPLERİNİ TEHDİT ETMİŞTİ
Tanık beyanına göre, firari şüpheli Ertan Yıldız ile şüpheli Süleyman Atik'in, Capacity AVM'nin sahiplerinden "AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı" aldırma tehdidiyle 5 milyon avro rüşvet istedikleri, parayı alamamaları üzerine belediye tarafından AVM'ye 197 milyon lira ceza kesildiği öne sürüldü.

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