CHP'li İBB'deki yolsuzluk operasyonunda "turpun büyüğü" Gürcistan'da mı?

Bon Air'in Batum uçuşu (Takvim.com.tr)
Bon Air'e ait TC STN kuyruk kodlu uçağın 14 Mart Cuma Günü Ekrem İmamoğlu'nu Trabzon'a indirdikten sonra neden Gürcistan'a gittiği belirlendi.
Uçuş geçmişi kaldırıldı. (Takvim.com.tr)
Konuyla ilgili iddiaların gündeme gelmesinin ardından Bon Air seferiyle kimin Batum'a gittiği soru işaretlerine neden oldu. Nitekim Bon Air Flight Aware isimli sistemden uçağın uçuş geçmişini kaldırdı.
TURPUN BÜYÜĞÜ GÜRCİSTAN'DA MI?
Bon Air seferiyle Ertan Yıldız'ın mı yoksa başka bir şüphelinin mi firar ettiği henüz bilinmiyor. Ongun, Emrah Bağdatlı'yı İpsala'dan yurt dışına kaçırırken İmamoğlu'nun Gürcistan'a bir firar operasyonu gerçekleştirdiği değerlendiriliyor. Bu durum yaşanan yolsuzluk operasyonu sonrası, "Turpun büyüğü Gürcistan'a mı kaçtı?" sorularını da beraberinde getirdi.
ERTAN YILDIZ AVM SAHİPLERİNİ TEHDİT ETMİŞTİ
Tanık beyanına göre, firari şüpheli Ertan Yıldız ile şüpheli Süleyman Atik'in, Capacity AVM'nin sahiplerinden "AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı" aldırma tehdidiyle 5 milyon avro rüşvet istedikleri, parayı alamamaları üzerine belediye tarafından AVM'ye 197 milyon lira ceza kesildiği öne sürüldü.