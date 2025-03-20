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AFAD açıkladı: Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 21:58 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 21:58
AFAD açıkladı: Erzincan’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Tercan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 21.33'de meydana gelen deprem yerin 6.98 kilometre altında gerçekleşti.

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-03-20 21:33:47 39.66083 40.62417 6.98 MW 4.2 Tercan (Erzincan) Detay
2025-03-20 21:00:22 40.0275 27.40778 12.19 ML 1.9 Yenice (Çanakkale) Detay
2025-03-20 20:27:12 35.71806 24.86694 8.12 ML 3.0 Ege Denizi Detay
2025-03-20 20:23:03 37.72917 36.48778 6.66 ML 2.5 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-20 20:00:51 39.17833 27.92778 6.94 ML 1.4 Kırkağaç (Manisa) Detay
2025-03-20 19:55:02 38.26111 37.73861 7.08 ML 1.9 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-03-20 19:51:33 37.90361 37.90667 6.94 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-03-20 19:26:12 37.45056 37.16 7.34 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

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