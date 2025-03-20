Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Tercan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 21.33'de meydana gelen deprem yerin 6.98 kilometre altında gerçekleşti.
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-03-20 21:33:47
|39.66083
|40.62417
|6.98
|MW
|4.2
|Tercan (Erzincan)
|Detay
|2025-03-20 21:00:22
|40.0275
|27.40778
|12.19
|ML
|1.9
|Yenice (Çanakkale)
|Detay
|2025-03-20 20:27:12
|35.71806
|24.86694
|8.12
|ML
|3.0
|Ege Denizi
|Detay
|2025-03-20 20:23:03
|37.72917
|36.48778
|6.66
|ML
|2.5
|Andırın (Kahramanmaraş)
|Detay
|2025-03-20 20:00:51
|39.17833
|27.92778
|6.94
|ML
|1.4
|Kırkağaç (Manisa)
|Detay
|2025-03-20 19:55:02
|38.26111
|37.73861
|7.08
|ML
|1.9
|Akçadağ (Malatya)
|Detay
|2025-03-20 19:51:33
|37.90361
|37.90667
|6.94
|ML
|1.6
|Doğanşehir (Malatya)
|Detay
|2025-03-20 19:26:12
|37.45056
|37.16
|7.34
|ML
|1.9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)