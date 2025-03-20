AK Parti önceki dönem milletvekilleri ile iftar! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri ile İftar" programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ramazan ayında siyonist İsrail yönetimi ateşkesi bozarak Gazze'de soykırım politikasına devam ediyor.

İSRAİL'E ENGEL OLMAYAN HESAP VERECEK

Barbar sürüsü çoğu kadın ve çocuk 500'den fazla kişiyi katletti. İsrail'in işlediği savaş, soykırım ve insanlık suçlarına engel olmayanlar, hem tarih önünde hem de insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir. Sırtını dayadıkları güçlerden cesaret alarak çocukları katledenler Allah'ın izniyle döktükleri masum kanlarında boğulacaklardır.

Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, tarihin doğru tarafında yer almaya, tüm gücümüzle Gazzeli mazlumları desteklemeye devam edeceğiz.

CHP'Lİ İBB'YE TERÖR VE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Hata hata ile savunulamaz. Ülkemiz muhalefeti herkesi kör alemi sersem sanıyor.