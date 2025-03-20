SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti önceki dönem milletvekilleri ile iftar! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti önceki dönem milletvekilleri ile iftar programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'e destek veren Batı'ya sert tepki gösteren Erdoğan, "İsrail'in işlediği savaş suçlarına karşı sessiz kalanlar, engel olmayanlar hem tarih önünde hem de insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 20:12 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 20:23
AK Parti önceki dönem milletvekilleri ile iftar! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri ile İftar" programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ramazan ayında siyonist İsrail yönetimi ateşkesi bozarak Gazze'de soykırım politikasına devam ediyor.

İSRAİL'E ENGEL OLMAYAN HESAP VERECEK
Barbar sürüsü çoğu kadın ve çocuk 500'den fazla kişiyi katletti. İsrail'in işlediği savaş, soykırım ve insanlık suçlarına engel olmayanlar, hem tarih önünde hem de insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir. Sırtını dayadıkları güçlerden cesaret alarak çocukları katledenler Allah'ın izniyle döktükleri masum kanlarında boğulacaklardır.

Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, tarihin doğru tarafında yer almaya, tüm gücümüzle Gazzeli mazlumları desteklemeye devam edeceğiz.

CHP'Lİ İBB'YE TERÖR VE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Hata hata ile savunulamaz. Ülkemiz muhalefeti herkesi kör alemi sersem sanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti önceki dönem milletvekilleri ile iftar! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! İfade vermeye başladılar
Casper
Türkiye - Macaristan | CANLI
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi: 7 maddelik bildiri yayımlandı
Devlet Bahçeli’den PKK’ya fesih çağrısı CHP’ye İBB tepkisi
İmamoğlu’nun akrabaları da delil karatmaya başladı! Rumeli Hisarı’ndan ekip geldi Gürpınar’da evrak yaktı... Başrolde Mevlüt İmamoğlu
CHP’nin masa ortağı CIA Ekrem İmamoğlu’na arka çıktı! Başrolde yine Michael Rubin: Başkan Erdoğan’a Akıbetin Menderes gibi olur tehdidi
Fenerbahçe’den takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi
Ali Mahir Başarır’dan TBMM’de skandal: AK Parti grubuna şişe fırlattı
Siyonist basından Başkan Erdoğan’a karşı ittifak çağrısı! Suriye’de Dürzi oyunu
İmamoğlu İnşaat’ta organize işler! MASAK raporu ortaya çıktı: 3 yılda 117 taşınmaz!
İmamoğlu’nun villacısı Ali Nuhoğlu ve Emrah Bağdatlı’nın ofisinden servet çıktı! Balya balya dövizler... Böyle gözaltına alındı
Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı
İBB’de yolsuzluk ve terör bağı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’ye ve Özgür Özel’e sert sözler: Bize saldıracağına partisine baksın
Kandil Uzlaşısının firari ismi Azad Barış! Kirli trafikte kili rol oynadı: Ekrem İmamoğlu ile ne ilişkisi var?
Trump resmen imzayı atıyor: ABD’de Eğitim Bakanlığı tarih oluyor
Aslı Baykal CHP’ye sert daldı! İmamoğlu’nun usulsüzlüklerine sahip çıkmayın uyarısı: SHP, İSKİ ve Türkbank skandalını hatırlattı
İmamoğlu’nun gizli kasası AVM’den rüşvet istedi! Yüzde 7’ci Ertan’ın dosyası açıldı... İSBAK’ta 100 BELTUR’da 70 milyon TL’lik usulsüzlük
Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...