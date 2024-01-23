Bunu da yaptı! Kandil’le DEM tutan Özgür Özel bölücü ittifakı perdelemek için 15 Temmuz’a dil uzattı: Rezil sözler





KİRLİ İTTİFAKI PERDELEMEK İÇİN 15 TEMMUZ'A DİL UZATTI

CHP grup toplantısında konuşan Özel, "Bu ülkenin istiklaline göz dikenlerin karşısında Erdoğan söylüyor diye havaalanına gidip perdelik kumaştan kot üstüne kefen çekenler değil. Dedeleri Çanakkale'de, Conk Bayırı'nda kefensiz yatanlar var" şeklinde skandal sözler sarf etti.

Özgür Özel bölücü ittifakı perdelemek için 15 Temmuz'a dil uzattı



DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKAN VATAN SEVDALILARINA 'KOT ÜSTÜNE KEFEN ÇEKENLER' DEDİ

15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişiminde milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkan vatan sevdalılarını "Perdelik kumaştan kot üstüne kefen çekenler" olarak tanımlayan Özel'in bu tutumu "CHP Genel Başkanı değil de sanki FETÖ sözcüsü konuşuyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Dosyası kabarık geçmişi karanlık | Takvim.com.tr CHPnin yeni genel başkanı Özgür Özelin dosyasını açtı! İşte manşet manşet detaylar... Tam da bu noktada Özgür Özel'in eczacılık yaptığı dönemden CHP koltuğuna oturduğu güne kadar FETÖ'ye alan açan eylem ve söylemleri akıllara geldi.







CHP'YE SIZAN FETÖ'CÜLERE KARŞI ÇIKAN ÜYEYE ÖLÜM TEHDİDİ

Eski CHP Paris Başkan Yardımcısı İrem Ertürk, partisinin yurtdışı örgütlenmesine FETÖ'nün sızdığını, bunun üzerine genel merkezi harekete geçirmek istediğini ancak Özgür Özel tarafından ölümle tehdit edildiğini açıkladı. Özel'in Paris'te FETÖ'cülerle seminer verdiğini dile getiren Ertürk, Muharrem İnce'ye çekilen 'kurultay' operasyonunu anlatıp Özel'in İnce'ye küfürler savurduğunu söyledi.



FETÖ'NÜN EN 'ÖZEL'İ

Özel'in FETÖ ile olan bağına dikkat çekmekte de fayda var...



Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in MİT kumpası, 17-25 Aralık yargı darbesi ve 15 Temmuz 2016'daki alçak darbe girişiminin faili Fetullahçı Terör Örgütü tarafından parlatıldığı ortaya çıktı.

KIZI FETÖ'NÜN EĞİTİM ÜSSÜNDEN MEZUN

Özgür Özel'in kızı İpek Özel'in FETÖ'nün eğitim üssü olarak bilinen Yamanlar Koleji'nde eğitim gördüğü ve 2013 yılında okul tarafından düzenlenen bir yarışmadan ödül aldığı öğrenildi.



O dönem CHP milletvekili olan Özgür Özel'in de törene katıldığı belirtilirken, FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde bu haberin Özgür Özel'i parlatmak için kullanıldığı görüldü. YAMANLAR KOLEJİ FETÖ'DE BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen grubuna bağlı ilk eğitim kurumlarından olan Yamanlar Koleji'nin örgüttü ayrı bir önemi var.



FETÖ'nün temellerinin bu okulda atıldığı ve yurt dışına çıkmadan önce Gülen'in "mahrem" görüşmeler yaptığı bu okulda, Fetullah Gülen'in alçıdan elinin olduğu özel bir odası da bulundu.

PARLATMA OPERASYONUNA TARAF DA DESTEK VERDİ

FETÖ'nün bir diğer yayın organı kapatılan Taraf Gazetesi'nin de Özel'i parlatma operasyonuna destek verdiği görüldü. 31 Mart 2015 tarihli Taraf Gazetesi'nde CHP'de yapılan ön seçimde gençlerin çıktığı belirtilirken, haber fotoğrafında bilinçli olarak Özgür Özel kullanıldı. "ÖRGÜT ÖZGÜR ÖZEL ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMAYA BAŞLADI"

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren FETÖ'cü Enis Uludemir, FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimleri eğitimine dair önemli bilgiler verdi.



Uludemir ifadesinde, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da FETÖ/PDY örgütünün faaliyet gösterdiğini, özellikle Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını söyledi. Uludemir, "Örgüt içerisinde bu desteklenme 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi. FETÖ/PDY örgütü 2007'den itibaren Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı. Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı, MASİAD veya başkaca bir derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat Zurnacı ile irtibata geçti ve bu iş için Özgür Özel'in uygun olduğunu belirtmesi üzerine örgüt Özgür Özel üzerine çalışma yapmaya başladı" itirafında bulundu.