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Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Cumhurbaşkanı seçilme şartları neler, kaç yılda bir seçilir?

Cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye'de her 5 yılda bir yapılıyor. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı, 40 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıl eğitim almış olmalıdır. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman ve hangi yıl olacak? İşte seçilme şartları…

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 16:34 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 16:35
Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Cumhurbaşkanı seçilme şartları neler, kaç yılda bir seçilir?

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Cumhurbaşkanlığı seçimi, halk oylaması ile gerçekleştirilir ve seçim sonuçlarına göre yeni Cumhurbaşkanı görevine başlar. Son Cumhurbaşkanlığı seçimi 2023 yılında yapıldı. Peki Cumhurbaşkanı seçilme şartları neler? Seçim ne zaman? İşte bilinmesi gerekenler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

CUMHURBAŞKANI KAÇ YILDA BİR SEÇİLİR?

◾ Cumhurbaşkanlığı seçimi her 5 yılda bir yapılır.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN?

◾ 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, adaylar arasında hiçbirisi geçerli oyların salt çoğunluğunu elde edememişti. Bu sebeple, en çok oyu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ikinci tur seçimi yapılması kararlaştırıldı. 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen ikinci turda, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,16'lık oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçildi.

◾ Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'de her 5 yılda bir yapılıyor. Son seçim, ikinci tura taşınmış ve 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı için kesin sonuçlar belirlenmişti. Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2028 yılında gerçekleştirilecektir.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

CUMHURBAŞKANI SEÇİLME ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3. maddesinde, seçim süreciyle ilgili başlangıç ve tamamlanma şartları belirtildi. ⤵

↪ MADDE 3 – (Değişik: 25/4/2018-7140/3 md.)

(1) Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.

(2) Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

(3) Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev sürelerinin dolmasından önceki son Pazar günü oy verme günüdür. Görev süresi, birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak altmış günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir.

(4) Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde bu karar kırksekiz saat içinde Resmî Gazete'de yayımlanarak ilân olunur. Bu kararın verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü Cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi birlikte yapılır.

(5) Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimine bir yıl veya daha az süre kalması hâlinde, Cumhurbaşkanı seçimi, makamın boşaldığı günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimiyle birlikte yapılır.

(6) Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimine bir yıldan fazla süre kalması hâlinde, Cumhurbaşkanı seçimi, makamın boşaldığı günden sonra gelen kırkbeş gün içindeki son Pazar günü yapılır. Bu şekilde seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz.

(7) Yukarıdaki fıkralarda öngörülen süreler içinde seçimin tamamlanması amacıyla, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, seçim takvimi resen belirlenir ve ilân edilir.

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