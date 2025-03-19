Vatan Caddesi kapalı mı? 19 Mart Vatan Caddesi trafiğe açıldı mı, ne zaman açılır?

İBB trafik yoğunluğu haritasına göre, sabah saatlerinde yoğunluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı . Trafikte kalan sürücüler, sosyal medyada durumu paylaşarak konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Vatan Caddesi ne zaman açılacak?

Fotoğraflar: AA

VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPALI: NEDEN VE NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla, Vatan Caddesi ve çevresindeki belirli yollar, 19 Mart Çarşamba günü sabah saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatıldı. Kararın ardında, özellikle eylem ve gösterilerin önüne geçme amacı yatarken, şehir genelinde alternatif güzergahların kullanılması planlandı. Ancak Vatan Caddesi'nin ne zaman tekrar açılacağı konusunda henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

KAPAMA KARARININ DETAYLARI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Vatan Caddesi'nin yanı sıra aşağıdaki yolların da araç trafiğine kapatıldığı bildirildi:

🔶 Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar: Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı arasındaki güzergah.

🔶 Adnan Menderes Bulvarı Yan Yolları: Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu Caddesi – Sulukule Caddesi kavşakları arasında iki yönlü trafik akışı.

🔶 Akşemsettin Caddesi ve bu caddeden çıkan tüm yollar.

🔶 Kocasinan Caddesi ve bu caddeden çıkan tüm yollar.

🔶 Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeden çıkan tüm yollar.

🔶 Oğuzhan Caddesi ve bu caddeden çıkan tüm yollar.

🔶 Akdeniz Caddesi ve bu caddeden çıkan tüm yollar.