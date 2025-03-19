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Vatan Caddesi kapalı mı? 19 Mart Vatan Caddesi trafiğe açıldı mı, ne zaman açılır?

Vatan Caddesi ve çevresindeki yolların trafiğe kapatılmasının ardından İstanbul genelinde trafik yoğunluğu gözle görülür şekilde arttı. Sabah saatlerinden itibaren özellikle Turgut Özal Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve D-100 Karayolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 15:46 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 15:47
Vatan Caddesi kapalı mı? 19 Mart Vatan Caddesi trafiğe açıldı mı, ne zaman açılır?

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İBB trafik yoğunluğu haritasına göre, sabah saatlerinde yoğunluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. Trafikte kalan sürücüler, sosyal medyada durumu paylaşarak konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Vatan Caddesi ne zaman açılacak?

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPALI: NEDEN VE NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla, Vatan Caddesi ve çevresindeki belirli yollar, 19 Mart Çarşamba günü sabah saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatıldı. Kararın ardında, özellikle eylem ve gösterilerin önüne geçme amacı yatarken, şehir genelinde alternatif güzergahların kullanılması planlandı. Ancak Vatan Caddesi'nin ne zaman tekrar açılacağı konusunda henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

KAPAMA KARARININ DETAYLARI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Vatan Caddesi'nin yanı sıra aşağıdaki yolların da araç trafiğine kapatıldığı bildirildi:

🔶 Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar: Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı arasındaki güzergah.

🔶 Adnan Menderes Bulvarı Yan Yolları: Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu Caddesi – Sulukule Caddesi kavşakları arasında iki yönlü trafik akışı.

🔶 Akşemsettin Caddesi ve bu caddeden çıkan tüm yollar.

🔶 Kocasinan Caddesi ve bu caddeden çıkan tüm yollar.

🔶 Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeden çıkan tüm yollar.

🔶 Oğuzhan Caddesi ve bu caddeden çıkan tüm yollar.

🔶 Akdeniz Caddesi ve bu caddeden çıkan tüm yollar.

Ayrıca, cadde çevresindeki çeşitli sokaklar (Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata Sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak) da araç trafiğine kapatıldı.

Bu karar, özellikle yoğun trafikli bölgelerde güvenliğin sağlanması ve olası toplumsal olayların önüne geçilmesi amacıyla alındı. Yetkililer, kapanan yolların bulunduğu bölgelerde sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdiklerini belirtti.

SÜRÜCÜLER ALTERNATİF YOLLARA YÖNELİYOR

Gün içinde yola çıkacak sürücüler, Vatan Caddesi'nin kapalı olmasının etkisiyle farklı güzergahları tercih etmeye başladı. İstanbul genelinde uygulamaya konulan alternatif güzergahlar arasında öne çıkanlar:

🔶 Turgut Özal Bulvarı – Millet Caddesi

🔶 Atatürk Bulvarı

🔶 Fevzi Paşa Caddesi

🔶 D-100 Karayolu

Bu alternatif yolların kullanılması, hem trafiğin aksamaması hem de şehir içi ulaşımın güvenli bir şekilde sürdürülmesi açısından önem arz ediyor. Sürücüler, trafikte yaşanabilecek aksaklıkları ve gecikmeleri en aza indirgemek amacıyla bu güzergahlara yöneliyor.

VATAN CADDESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Yolun kapanma nedeni ve uygulanan tedbirler net bir şekilde duyurulmuş olsa da, Vatan Caddesi'nin ne zaman trafiğe açılacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. İstanbul Valiliği, yol açılış tarihine ilişkin bilgi vermek için çalışmaların sürdüğünü bildirirken, bu konuda kesin bir tarih verilemediği için sürücüler ve vatandaşlar bilgi akışını yakından takip etmeye davet ediliyor.

Vatan Caddesi'nin kapalı olma kararı, toplumsal olayların ve yoğun trafiğin önüne geçme amacı taşıyan güvenlik tedbirleri kapsamında değerlendiriliyor. İstanbul'daki trafik akışının düzenlenmesi adına uygulamaya konulan bu kararda, alternatif güzergahların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Resmi yetkililerden gelecek açıklamalar doğrultusunda, Vatan Caddesi'nin tekrar trafiğe açılacağı tarih ile ilgili detayların netleşmesi bekleniyor. Vatandaşlar, trafik ve yol durumu ile ilgili güncel bilgileri resmi kaynaklardan takip etmeleri gerektiğini belirten yetkililer, olası aksaklıklar ve gecikmeler için alternatif yolları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

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