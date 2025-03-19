Emrah Bağdatlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Emrah Bağdatlı ne iş yapıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik geniş kapsamlı bir yolsuzluk ve "kent uzlaşısı" soruşturması başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında Emrah Bağdatlı da gözaltına alınan isimlerden biri oldu. Peki Emrah Bağdatlı kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Emrah Bağdatlı'nın mesleği nedir? İşte hakkında merak edilenler.
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Emrah Bağdatlı kimdir?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında, 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emrah Bağdatlı'nın da bu kapsamda gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Emrah Bağdatlı'nın medya sektörüyle ilgilendiği biliniyor fakat biyografisine ilişkin kapsamlı bilgi bulunmuyor.