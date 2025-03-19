Naciye Aylin Ataay kimdir, kaç yaşında? Galatasaray Üniversitesi Prof. Naciye Aylin Ataay’ın biyografisi…

Üniversiteye yatay geçiş yapan kişiler arasında Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da yer alıyor. Ataay, 50 makale yazmış ancak bunlardan 48'i hiç atıf almamış yalnızca 2'si atıf almıştır. Uzmanlar, benzer bir akademik performansla Avrupa'da profesörlük unvanı almanın çok zor olduğunu ifade ediyor. Naciye Aylin Ataay'ın diploması iptal edildi mi? Naciye Aylin Ataay kimdir? İşte konuya dair bilgiler…
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
NACİYE AYLİN ATAAY KİMDİR?
Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı, 1989 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi ve Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde yaparak akademik kariyerine Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak devam etti.
(Kaynak: AA)
İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapan isimler arasında iş dünyasından ve akademiden tanınan birçok isim dikkat çekiyor. Listede yer alan bazı isimler şunlar:
Sevgi Toprak Tunga (İş insanı, Halis Toprak'ın kızı)
Alper Tunga (İş insanı, Halis Toprak'ın damadı)
Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/Shell YK üyesi)
Naciye Aylin Ataay (Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü profesörü)
Mustafa Kerem Erman (Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı)
Nur Taşkent (STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Alp Taşkent (STFA Yönetim Kurulu Üyesi)