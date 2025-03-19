Naciye Aylin Ataay kimdir, kaç yaşında? Galatasaray Üniversitesi Prof. Naciye Aylin Ataay’ın biyografisi…

Üniversiteye yatay geçiş yapan kişiler arasında Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da yer alıyor. Ataay, 50 makale yazmış ancak bunlardan 48'i hiç atıf almamış yalnızca 2'si atıf almıştır. Uzmanlar, benzer bir akademik performansla Avrupa'da profesörlük unvanı almanın çok zor olduğunu ifade ediyor. Naciye Aylin Ataay'ın diploması iptal edildi mi? Naciye Aylin Ataay kimdir? İşte konuya dair bilgiler…