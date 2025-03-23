İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe aslen nereli? Buğra Gökçe kimdir, kaç yaşında?

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Operasyon kapsamında çok sayıda belediye çalışanı ve yönetici gözaltına alınırken, soruşturmanın belediyedeki ihale süreçleri, mali işlemler ve çeşitli iddialar çerçevesinde yürütüldüğü bildirildi. İşte gözaltına alınan isimlerden biri olan Buğra Gökçe hakkında merak edilenler.

(Takvim Foto Arşiv) BUĞRA GÖKÇE TUTUKLANDI MI? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan geniş çaplı yolsuzluk soruşturmasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma belediyedeki ihale süreçleri ve mali işlemlerle ilgili çeşitli iddialar üzerinden yürütülürken 23 Mart Pazar günü İPA Başkanı Buğra Gökce, İmamoğlu İnşaat A.Ş Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Kültür A.Ş Müdürü Murat Abbas tutuklandı. BUĞRA GÖKÇE KİMDİR? 1974 yılında Ankara'da doğan Buğra Gökçe Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. 2000 yılında yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2008'de ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı'nda doktora derecesi aldı. Akademik kariyerinde ODTÜ ve Gazi Üniversitesi'nde dersler veren Gökçe Ocak 2025 itibariyle doçent unvanını aldı.