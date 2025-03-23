Murat İlbak kimdir, kaç yaşında ve nereli? CNBC-e’nin ve İlbak Holding sahibi Murat İlbak’ın biyografisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında, iş dünyasında tanınan İlbak Holding'in sahibi Murat İlbak da gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte operasyonun hedefi olan isimlerden biri olan İlbak, operasyon çerçevesinde sorguya alındı. Peki Murat İlbak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Halen aynı şirketin yönetim kurulu üyeliğini sürdüren İlbak, birçok sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yönetim kurullarında da yer almaktadır. İlbak Holding başta olmak üzere, Büyük Baskı Merkezi, People Communication, United People, Portline Medya Pazarlama, Outbox Medya Pazarlama, Asya Maden, ML Yapı, Fokus İnşaat & Turizm, İlbak Madencilik ve Galatasaray Mağazacılık ve Sportif AŞ gibi birçok şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Murat İlbak, evli ve iki çocuk babasıdır.