Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı anlarda Mansur Yavaş’ın Tayvan’da olduğu ortaya çıktı

İMAMOĞLU'NUN PLANINI İFŞA ETTİ ADAYLIK MESAJLARI VERDİ: YOL HARİTAM VAR YEDEK OLMAM "Ekrem Bey kendi üzerine olan baskılardan dolayı 'Bir an evvel adayımız açıklansın. Erken seçime davet edelim' dedi." diyerek İmamoğlu'nun "Koruma zırhı" planını ifşa eden Yavaş, zaman zaman yaptığı "Tüm seçenekler masada", "Seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz.", "Benim de yol haritam var.", "Kimsenin yedeği olmam" çıkışlarıyla adaylıktan geri adım atmadığının sinyalini verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yandaşlarının baskılarıyla "ön seçim" kararı almasına karşı çıkan Mansur Yavaş bu karar sonrası seçime katılmayacağını belirtirken devam eden süreçte adaylık mesajları vermeyi sürdürdü.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU ARASINDA ADAYLIK SAVAŞI Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "adaylık" savaşı veriyor...

FİKİR AYRILIKLARI VAR

Son olarak geçtiğimiz hafta sonu (15 Mart) bir arata gelen ikili fikir ayrılığı yaşadıklarını itiraf etti.

Ekrem İmamoğlu'nun "Eğilim yoklaması için" Ankara'da bulunduğunu hatırlatan Yavaş, "Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm. Kendisine ziyareti için teşekkür ediyor, eğilim yoklamasında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"YOL HARİTASI" MESAJI

Yavaş 3'lü toplantıda dile getirdiği "Anket" kozunu hatırlatarak "Zaten dile getirmiştik. Yol haritamız var bir değişiklik yok" dedi.

İmamoğlu ise "Partimizin yol haritası var" diyerek yanıt verdi.

İki isim daha sonra yol arkadaşı olduklarını savunarak açıklamayı bitirdi.