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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı anlarda Mansur Yavaş'ın Tayvan'da olduğu ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresi başta olmak üzere 99 şüpheli "suç örgütü yöneticisi olmak", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalarla gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltına alındığı anlarda adaylık savaşı verdiği Mansur Yavaş'ın Tayvan'da olması dikkat çekti. ABB Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada, "Tayvanda'yım... Henüz bileti ayarlayamadık…." dedi.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 10:13 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 10:42
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı anlarda Mansur Yavaş’ın Tayvan’da olduğu ortaya çıktı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresi Murat Ongun, Necati Özkan, Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan gibi 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalarla gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun suç örgütü elebaşı olarak belediye iştiraklerinde usulsüzlükler yaptığını ve rüşvet karşılığı ihalelere müdahale ettiğini belirtti.

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MANSUR YAVAŞ TAYVAN'DA ÇIKTI
Dün de diploması iptal edilen İmamoğlu ile "adaylık savaşı" veren ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın bu esnada Türkiye'de olmadığı ortaya çıktı.

CHP yandaşı Halk TV yayınına katılan Mansur Yavaş Tayvan'da olduğunu söyledi.

Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğluMansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Ocak ayında yapılan planlama çerçevesinde Tayvan'da olduğunu savunan Yavaş, "Dönüyorum, İstanbul'a geleceğim. Şu an Tayvan'dayım, bilet bulmaya çalışıyorum. Hep beraber toplanıp durumu konuşacağız." dedi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU ARASINDA ADAYLIK SAVAŞI
Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "adaylık" savaşı veriyor...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yandaşlarının baskılarıyla "ön seçim" kararı almasına karşı çıkan Mansur Yavaş bu karar sonrası seçime katılmayacağını belirtirken devam eden süreçte adaylık mesajları vermeyi sürdürdü.

İMAMOĞLU'NUN PLANINI İFŞA ETTİ ADAYLIK MESAJLARI VERDİ: YOL HARİTAM VAR YEDEK OLMAM
"Ekrem Bey kendi üzerine olan baskılardan dolayı 'Bir an evvel adayımız açıklansın. Erken seçime davet edelim' dedi." diyerek İmamoğlu'nun "Koruma zırhı" planını ifşa eden Yavaş, zaman zaman yaptığı "Tüm seçenekler masada", "Seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz.", "Benim de yol haritam var.", "Kimsenin yedeği olmam" çıkışlarıyla adaylıktan geri adım atmadığının sinyalini verdi.

FİKİR AYRILIKLARI VAR
Son olarak geçtiğimiz hafta sonu (15 Mart) bir arata gelen ikili fikir ayrılığı yaşadıklarını itiraf etti.

Ekrem İmamoğlu'nun "Eğilim yoklaması için" Ankara'da bulunduğunu hatırlatan Yavaş, "Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm. Kendisine ziyareti için teşekkür ediyor, eğilim yoklamasında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"YOL HARİTASI" MESAJI
Yavaş 3'lü toplantıda dile getirdiği "Anket" kozunu hatırlatarak "Zaten dile getirmiştik. Yol haritamız var bir değişiklik yok" dedi.

İmamoğlu ise "Partimizin yol haritası var" diyerek yanıt verdi.

İki isim daha sonra yol arkadaşı olduklarını savunarak açıklamayı bitirdi.

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