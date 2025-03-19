MHP lideri Devlet Bahçeli’den Ekrem İmamoğlu açıklaması: Hiç kimse hesap sorulamaz değildir | Türk yargısına güvenim tamdır

YOLSUZLUK RÜŞVET VE TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltilirken, Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve 4 kişi hakkında ayrıca "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor. Söz konusu isimler gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun ve şarkıcı Ercan Saatçi dahil 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hukuki, insani ve inanç temelinde her insan eşittir. Görevi, makamı ve mevkii ne olursa olsun normlar kümesinde herkesin eşit hak ve yükümlülükleri vardır.

Milli dayanışma ve adalet ölçüleri her muamele ve müdahalenin belirleyici amilidir.

Bahçeli, "Hiç kimse hesap sorulamaz değildir. Türk yargısına güvenim tamdır." dedi.

Hiç kimse ayrımcılığa, ayrıştırmaya maruz bırakılamayacağı gibi ideolojik, politik ve ekonomik üstünlüğe ya da imtiyazlı bir ayrıcalığa sahip değildir.

Türk yargısı bağımsız, tarafsız ve objektiftir.

Kanunen suç kabul edilen, takip ve tecziyesi gereken, bu çerçevede soruşturma ve kovuşturmasının temini lazım gelen eylem ve fiillerin göz ardı edilmesi, sürüncemeye bırakılması, kimi zaman da hasıraltına itilmesi maşeri vicdanı derinden yaralayacak, devlet umurunu ve milletin hukuksal güvenliğini zedeleyecektir.

Adalet ve hukuka karşı çıkılması, değilse bile tartışmaya açılması asayişsizlik ve şiddet ortamına davetiyedir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr Arşiv)

HUHUKUN VERECEĞİ KARARA SAYGILI OLUN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyu ile karşılamak, hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak ortak sorumluluk olmalıdır.

Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmak cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur.

Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir. Hukuk ile demokrasiyi, adalet ile sandığı, milli iradeyle mülkün temelini cepheleştirmek, hatta çatıştırmak için beşinci kol faaliyetine tevessül etmek yaygın şiddet olaylarına, yoğun istikrarsızlık tablosuna ve yıkıcı krizlere çağrıdır.

Türk yargısına güvenim tamdır. Mahkeme marifetince suç sabit görülesiye kadar masumiyet esastır.

Türkiye'nin şiddetsiz, şikayetsiz, terörsüz, şüphesiz, refah ve huzur dolu bir yüzyıla adım adım ilerlediği şu günlerde içimizi karıştırmaya, düzen ve dirliğimizi bozmaya teşebbüs eden iç ve dış odaklara azami dikkat göstermemiz, devamlı tetikte beklememiz tarihi önemdedir.