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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu açıklaması: Hiç kimse hesap sorulamaz değildir | Türk yargısına güvenim tamdır

MHP lideri Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çeşitli suçlardan gözaltına alınmasının ardından mesaj paylaştı. Bahçeli, "Hiç kimse hesap sorulamaz değildir. Türk yargısına güvenim tamdır." dedi. Sokakları karıştırmak isteyenleri uyaran Bahçeli "Hukuka saygılı olun" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 10:56 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 11:22
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Ekrem İmamoğlu açıklaması: Hiç kimse hesap sorulamaz değildir | Türk yargısına güvenim tamdır

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun ve şarkıcı Ercan Saatçi dahil 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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YOLSUZLUK RÜŞVET VE TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM
Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltilirken, Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve 4 kişi hakkında ayrıca "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor. Söz konusu isimler gözaltına alındı.

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN MESAJ: TÜRK YARGISINA GÜVENİM TAMDIR
MHP lideri Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çeşitli suçlardan gözaltına alınmasının ardından mesaj paylaştı.

Bahçeli, "Hiç kimse hesap sorulamaz değildir. Türk yargısına güvenim tamdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr Arşiv)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr Arşiv)

MHP liderinin sosyal medya üzerinden yayınladığı mesaj şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti milli, üniter, demokratik, sosyal nitelikli bir hukuk devletidir.

İnsan ve toplum huzuru vazgeçilmez değerdedir.

Milli dayanışma ve adalet ölçüleri her muamele ve müdahalenin belirleyici amilidir.

Hukuki, insani ve inanç temelinde her insan eşittir. Görevi, makamı ve mevkii ne olursa olsun normlar kümesinde herkesin eşit hak ve yükümlülükleri vardır.

Hiç kimse ayrımcılığa, ayrıştırmaya maruz bırakılamayacağı gibi ideolojik, politik ve ekonomik üstünlüğe ya da imtiyazlı bir ayrıcalığa sahip değildir.

Türk yargısı bağımsız, tarafsız ve objektiftir.

Kanunen suç kabul edilen, takip ve tecziyesi gereken, bu çerçevede soruşturma ve kovuşturmasının temini lazım gelen eylem ve fiillerin göz ardı edilmesi, sürüncemeye bırakılması, kimi zaman da hasıraltına itilmesi maşeri vicdanı derinden yaralayacak, devlet umurunu ve milletin hukuksal güvenliğini zedeleyecektir.

Adalet ve hukuka karşı çıkılması, değilse bile tartışmaya açılması asayişsizlik ve şiddet ortamına davetiyedir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr Arşiv)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr Arşiv)

HUHUKUN VERECEĞİ KARARA SAYGILI OLUN
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyu ile karşılamak, hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak ortak sorumluluk olmalıdır.

Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmak cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur.

Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir. Hukuk ile demokrasiyi, adalet ile sandığı, milli iradeyle mülkün temelini cepheleştirmek, hatta çatıştırmak için beşinci kol faaliyetine tevessül etmek yaygın şiddet olaylarına, yoğun istikrarsızlık tablosuna ve yıkıcı krizlere çağrıdır.

Türk yargısına güvenim tamdır. Mahkeme marifetince suç sabit görülesiye kadar masumiyet esastır.

Türkiye'nin şiddetsiz, şikayetsiz, terörsüz, şüphesiz, refah ve huzur dolu bir yüzyıla adım adım ilerlediği şu günlerde içimizi karıştırmaya, düzen ve dirliğimizi bozmaya teşebbüs eden iç ve dış odaklara azami dikkat göstermemiz, devamlı tetikte beklememiz tarihi önemdedir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr Arşiv)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr Arşiv)

Şiddet, insan onurunun hiçe sayılması, insanlık değerlerinin ayaklar altına alınmasıdır. Terör de sistematik bir şiddettir. Terörsüz Türkiye aynı zamanda şiddetsiz bir Türkiye'dir.

Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde şiddetin önlenmesi öteden beri hassasiyet gösterdiğimiz, duyarlılık sergilediğimiz sıcak konu başlığıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımıza vermiş olduğum talimat kapsamında nadide bir çalışma çok şükür muhtevalı bir eser mahiyetinde ortaya çıkmıştır.

"Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele" çalışmamızın meydana gelmesinde eşsiz katkıları ve emekleri bulunan, zamanlarını ayırarak teşkil edilen komisyonumuza canlılık kazandıran muhterem hocalarımıza, değerli uzmanlarımıza ve fikir insanlarımıza, ayrıca böylesi mühim bir çalışmanın gerçekleşmesini koordine eden Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyor, hepsini birden gönülden kutluyorum."

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