CHP’li Şebnem Melis Yaman nefret kustu: Sizin Hitler’iniz olmak vardı

CHP'li Şebnem Melis Yaman nefret kustu. (Sosyal medya ekran görüntüsü) İŞ DİLENİYORSUNUZ AMA SES ÇIKARMIYORSUNUZ

Anonim olduğunu düşünerek millete düşmanlık etmekten çekinmeyen CHP'li Yaman, İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası paylaşımlarına devam etti. İmamoğlu'na destek vermeyenleri tehdit eden Yaman, "Şimdi ses çıkarmayın izleyin öyle. Yarın bir şeyler istersiniz, izlerler (izlettirirler) sizi öylece. İş dileniyorsunuz ama ses çıkarmıyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

CHP'li Şebnem Melis Yaman'ın Mansur Yavaş paylaşımı (Sosyal medya ekran görüntüsü) MANSUR YAVAŞ'I ELEŞTİRDİ

Geçtiğimiz hafta yaptığı bir paylaşımla CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı, "Ankara'da en son sorun yaşanacak yerde! Akşam saatlerinde su kesintisi nedir ya? Herkesin işten geldiği duşa girdiği yemek yaptığı vs. Keşke başka şeylere kafa yormasan da bunlarla ilgilensen." sözleriyle eleştiren Yaman'ın eşinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in basın danışmanı Şevket Yaman olduğu belirlendi.