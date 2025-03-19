CHP’li Şebnem Melis Yaman nefret kustu: Sizin Hitler’iniz olmak vardı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
CHP'LİLER BAĞIMSIZ YARGIYI HEDEF ALDI
Karar sonrası CHP'liler kararın hukuksuz olduğunu iddia ederken bağımsız yargı organlarının yürüttüğü soruşturmayı hedef aldı.
İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve 560 milyar TL'lik yolsuzluk ve terör soruşturmasından rahatsız olanlardan birinin de CHP'li Çankaya Belediyesi'nde Çağdaş Sanatlar Müdürü olduğu iddia edilen Şebnem Melis Yaman olduğu bildirildi.
HALK NEFRET KUSTU: SİZİN HİTLER'İNİZ OLMAK VARDI
Takma adıyla kullandığı sosyal medya hesabından halka nefret kusan Yaman, milyonlarca vatandaşı tehdit etti. İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi sonrası bir paylaşım yapan Yaman, "Sizin Hitler'iniz olmak vardı zıkkımın kökü halkı." diyerek faşist bir zihniyetini itiraf etti.
İŞ DİLENİYORSUNUZ AMA SES ÇIKARMIYORSUNUZ
Anonim olduğunu düşünerek millete düşmanlık etmekten çekinmeyen CHP'li Yaman, İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası paylaşımlarına devam etti. İmamoğlu'na destek vermeyenleri tehdit eden Yaman, "Şimdi ses çıkarmayın izleyin öyle. Yarın bir şeyler istersiniz, izlerler (izlettirirler) sizi öylece. İş dileniyorsunuz ama ses çıkarmıyorsunuz!" ifadelerini kullandı.
MANSUR YAVAŞ'I ELEŞTİRDİ
Geçtiğimiz hafta yaptığı bir paylaşımla CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı, "Ankara'da en son sorun yaşanacak yerde! Akşam saatlerinde su kesintisi nedir ya? Herkesin işten geldiği duşa girdiği yemek yaptığı vs. Keşke başka şeylere kafa yormasan da bunlarla ilgilensen." sözleriyle eleştiren Yaman'ın eşinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in basın danışmanı Şevket Yaman olduğu belirlendi.
NİKAH ŞAHİDİ CHP'Lİ SEYİT TORUN
Çiftin 2019'daki nikahında şahitlerden birinin o dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili olan Seyit Torun'u yaptığı bildirildi.