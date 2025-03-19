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CHP'li İBB'ye geniş çaplı operasyon! İmamoğlu ve kurduğu "Eko"sistemdekilere gözaltı: İsim isim tam liste

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber 100 isim gözaltına alındı. Listede İmamoğlu'nun yol haritasını çizen Necati Özkan, İstanbul Planlama Ajansı’nın başındaki Buğra Gökçe, İBB'nin ihalelerle ihya ettiği Murat Ongun'un yakın arkadaşı Emrah Bağdatlı da yer aldı. İşte "eko"sistemde yer alanların tam listesi...

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 09:25 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 10:09
CHP’li İBB’ye geniş çaplı operasyon! İmamoğlu ve kurduğu Ekosistemdekilere gözaltı: İsim isim tam liste

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne büyük yolsuzluk operasyonu başlatıldı.

Operasyon çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı.

CHP'li İBB'ye yolsuzluk soruşturması



Operasyonun, Medya A.Ş'deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan Kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma gerekçesini açıkladı.

İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz (Takvim.com.tr)İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz (Takvim.com.tr)


Gözaltına alınanlar tam liste;

1-TUNCAY YILMAZ


Ekrem İmamoğlu - Fatih Keleş (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu - Fatih Keleş (Takvim.com.tr)

2-FATİH KELEŞ

3-EMRAH BAĞDATLI

4-MUSTAFA NİHAT SÜTLAŞ

5-MURAT KAPKİ

6-ORÇUN MUHİTTİN YILMAZ

7-HÜSEYİN KÖKSAL

8-ADEM SOYTEKİN

9-ALİ NUHOĞLU

10-ERTAN YILDIZ

11-ALİ GÜL

12-ZAFER GÜL

13-SERDAL TAŞKIN

14-BARIŞ KILIÇ

15-SERVET YILDIRIM

16-MEHMET ERDOĞAN

17-GÜLDEM IŞIK

18-CEYDA KIRYAK

19-KADİR ÖZTÜRK

20-ÖMÜR YILMAZ

21-MERTHAN AÇIL

22-TOLGA ÖZGEN

23-ERHAN USLU

24-HAKAN ATINÇ DAYIGİL

25-MURAT KANBUR

26-EMRE SERKAN BAYRAKTAR

27-VAHİT DOĞAN

28-FATOŞ AYIK

29-HÜSEYİN EKREM FİDAN

30-SEDA HOŞEL KİRAZ

31-SERGEN KURT

32-YUSUF YÜCE

33-ERCAN SAATÇİ

34-MEHMET MUHİTTİN PALAZOĞLU

35-FURKAN REMZİ CEYLAN

36-SÜLEYMAN ATİK

37-HAKAN KARANİS

38-ELİF GÜVEN

39-NİHAT UÇAN

40-BİRSEN ŞAHİN

41-CANAN MÜMÜKLÜ

42-CAN AKIN ÇAĞLAR (İmamoğlu'nun genel sekreteti)

43-CEMAL UFUK KARAKAYA

Buğra Gökçe ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Buğra Gökçe ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)


44-BUĞRA GÖKÇE

45-KAĞAN SÜRMEGÖZ

46-BAYRAM TAŞKIN

47-EBRU YILMAZLAR

48-GÜRKAN AKGÜN

49-MURAT ABBAS

50-DOĞAN HAMİT DOĞRUER

51-HALİT BURAK ATALAN

52-BİLAL ÖNVER

53-İLKER DURADEMİR

54-İPEK ELİF ATAYMAN

55-İLKNUR TAŞDELEN

56-BURAK ARSLAN

57-SAMİH ASAN

58-EMRAH ÖKSÜZ

59-ONUR BUĞRA SUBAŞI

60-EYÜP SUBAŞI

61-GÜLŞAH SUBAŞI

62-AHMET KÖKSAL

63-SERHAT KAPKİ

64-YUSUF İLBAK

65-ALİ İLBAK

66-MURAT İLBAK

67-MUSTAFA İLBAK

68-UMUT ŞENOL

69-METE SARISALTUN

70-EDİP CENK ÜNALERZEN

71-İRFAN KARAKAŞ

72-İNAN BOZTAŞ

73-AHMET TAHA BİLGİN

74-KAMİL TİMUR DELİBAŞ

75-ALİHAN AYDIN

76-ALPER AYDIN

77-ALPEREN AYDIN

78-AHMET PALAZOĞLU

79-KAAN KETENCİ

80-AHMET HAMDİ ÇİÇEK

81-HACI AHMET GÜL

82-SERKAN ÖZTÜRK

Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu (Tavim.com.tr)Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu (Tavim.com.tr)

83-NECATİ ÖZKAN

84-KABİL TAŞÇI

85-VEDAT ŞAHİN

86-SERDAR HAYDANLI

87-YAŞAR ÇERİ

88-EMİN FERHAT ERTEK

89-HARUN CENGİZ BEĞENMEZ

90-HASAN ÖÇSOY

91-AHMET ÇİÇEK

92-ADEM TUNCAY

93-RAUF CEM ISTIRANCA

94-ÖMER GÜRSOY

95-UĞURHAN ATMA

96-ÖZGE BAĞDATLI

97-FATOŞ PINAR TÜRKER

98- KİPTAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ⁠ALİ KURT

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