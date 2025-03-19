"İlave Tv" adı altında sosyal medya ve YouTube üzerinden provokatif yayınlar yapan Arif Kocabıyık gözaltına alındı.

Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltını duyurdu.

Evine polis memurlarının geldiğini öne süren Kocabıyık, "Hakkımda yakalama çıkmış emniyete gidiyorum" dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocabıyık'ın sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

1983 Elmalı doğumlu olan Arif Kocabıyık, Meslek lisesi mezunudur. Geçmişinde düğün fotoğrafcısı ve Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı bilinen Kocabıyık daha sonra YouTube üzerinden yayınlar yapmaya başladı. 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den Antalya Milletvekili adayı olarak gösterilen Kocabıyık seçilemedi.