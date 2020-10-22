Antalya merkezli ve sosyal medyadan yayın yapan 'İlave TV' isimli YouTube kanalında vatandaşlarla sokak röportajları yaparak, devlet ve hükümet aleyhine provokatif yayınlar yapan 37 yaşındaki Arif Kocabıyık'ın CHP'nin kadrolu bankamatikçisi olduğu ortaya çıktı. Kocabıyık'ın CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nde kadrosunun olmasına rağmen hiç işe gitmeyip maaş aldığı belirlendi. Durumun sosyal medyada bazı vatandaşlar tarafından gündeme getirilmesinin ardından 2 gün önce Kocabıyık'ın istifa ettiği öğrenildi. Kocabıyık, son olarak "kadrolu bankamatikçi" olarak gündeme gelse de geçmişi de skandallarla dolu.

VATANDAŞA "ÇOMAR" DEDİ

"24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiden memnun musunuz?" sorusunu sorarak cevap arayan provokatör Kocabıyık, AK Partili bir seçmene denk gelince aldığı "memnunum" cevabı üzerine deliye dönmüştü. Vatandaşın kararının arkasında durmasını ve AK Parti'yi desteklemesini içine sindiremeyen Kocabıyık vatandaşla aklınca dalga geçmeye başlamıştı. Karşısındaki kadına "çomar" diyen Kocabıyık, videonun sosyal medyada yayımlası üzerine sosyal medyada kullandığı hesaplarını gizliye almıştı.