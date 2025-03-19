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İrtikap suçu nedir? Rüşvet ile irtikap arasındaki fark nedir?

Sosyal medyada sıklıkla aratılanlar arasında yer alan "irtikap" kelimesinin ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki İrtikap suçu nedir, ne anlama gelir? Rüşvet ile irtikap arasındaki fark nedir? İşte merak edilen detaylar.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 13:48 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 13:48
İrtikap suçu nedir? Rüşvet ile irtikap arasındaki fark nedir?

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Arama motorlarında ve sosyal medyada sıklıkla aratılanlar arasında yer alan "irtikap" kelimesinin ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki İrtikap suçu nedir, ne anlama gelir? Rüşvet ile irtikap arasındaki fark nedir? İşte merak edilenler.

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İrtikap suçu nedir?

İrtikap suçu, kamu görevlisinin (memur, bilirkişi vb.), icra ettiği kamu görevinin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, muhatap olduğu kişilerden yarar sağlamaya veya bu kişileri yarar sağlama yönünde vaatte bulunmaya yönlendirmesi ile oluşur. (TCK md.250)

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Rüşvet ile irtikap arasındaki fark nedir?

İcbar suretiyle irtikâp suçunda kamu görevlisi görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle bireyi icbar ederek menfaat elde etmektedir.

Rüşvet suçunda ise kamu görevlisi bireyin hür iradesi ile menfaat elde etmektedir.

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