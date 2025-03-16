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Fırıldağın ipini tutan belli oldu! Borsa manipülasyonundan mezhepçi fitneye... CHP'li Cemal Enginyurt Muhammed Yakut'la ne pazarlık yaptı?

Türk siyasetinin adı "fırıldağa" çıkan kirli siması Cemal Enginyurt, Hatay'da yaktığı mezhepçi fitne ateşini Avrupa sokaklarına taşıdı. "Lazkiye'ye gitmezsem namerdim" diyen Enginyurt "namert" çıktı, soluğu Köln'de aldı. Burada Başkan Erdoğan'a iftira atıp Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti. Köln'ün arka sokaklarındaki karanlık bir temas ise dikkat çekti. Cemal Enginyurt, kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut'la sarmaş dolaş görüntülendi. CHP'nin Türkiye düşmanları ile aynı yorgana ayak uzattığı görülürken, borsa manipülasyonundan mezhepçi fitneye kadar toplumun fay hatlarıyla oynayan Enginyurt'u yönlendiren eller ayyuka çıkmış oldu.

Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 10:28 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 10:47
Fırıldağın ipini tutan belli oldu! Borsa manipülasyonundan mezhepçi fitneye... CHP’li Cemal Enginyurt Muhammed Yakut’la ne pazarlık yaptı?

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CHP, Suriye Lazkiye'deki olaylar sonrası "mezhepçi" provokasyona soyunup fitne ateşi yakmaya yeltendi.

Hatay'da Alevi ve Nusayriler üzerinden siyaset yapıldı, toplumun sinir uçlarıyla oynadı. Provokasyonlarda başı çeken isim CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt oldu.

"LAZKİYE'YE GİTMEZSEM NAMERDİM" DEDİ, NAMERT ÇIKTI... SOLUĞU KÖLN'DE ALDI

Hatay'da "Lazkiye'ye gitmezsem namerdim" diyen Enginyurt Lazkiye bir kenaradursun soluğu Almanya Köln'de aldı.

Burada Esad artığı Şebbihaların başlattığı ayaklanmayı bastırmak için yapılan operasyonları "Alevi katliamı" olarak lanse etmeye çalışan CHP'li Enginyurt, HTŞ üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iftira attı, açık açık Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti.
CHP'li Cemal Enginyurt Köln'de Türkiye düşmanı Muhammed Yakut'la yan yana (Takvim.com.tr)CHP'li Cemal Enginyurt Köln'de Türkiye düşmanı Muhammed Yakut'la yan yana (Takvim.com.tr)


Skandal bununla da sınırlı değildi...

SUÇ MAKİNESİ TETİKÇİ MUHAMMED YAKUT'LA SARMAŞ DOLAŞ

Cemal Enginyurt, Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ettiği Köln sokaklarında kırmızı bültenle aranan ve birtakım istihbarat örgütlerinin tetikçiliğini yapan Muhammed Yakut'la sarmaş dolaş görüntülendi.

Peki, bir milletvekili kırmızı bültenle aranan bir suç makinesi ile ne işi olur?

NEYİN PAZARLIĞINI YAPTILAR?

Eline her mikrofon aldığında "Erdoğan istifa" amigoluğu yapan CHP'li Enginyurt'un Köln sokaklarında Muhammed Yakut'la ne pazarlık yaptığı merak konusu oldu.
CHP'li Cemal Enginyurt Köln'de Türkiye düşmanı Muhammed Yakut'la yan yana (Takvim.com.tr)CHP'li Cemal Enginyurt Köln'de Türkiye düşmanı Muhammed Yakut'la yan yana (Takvim.com.tr)


Siyaseten çıkmaza giren CHP'nin Türkiye düşmanları ile aynı yorgana ayak uzatması büyük tepki çekti. Cemal Enginyurt'un akıl hocasının Muhammed Yakut olduğuna dair yorumlar yapıldı.

"ADI FIRILDAĞA ÇIKAN KİFAYETSİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız günlerde AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Cemal Enginyurt'u "Günaşırı parti değiştirmekten Türk siyasetinde adı fırıldağa çıkmış bir kifayetsiz" diyerek tanımlamıştı.




"Kifayetsiz fırıldak"ın son zamanlarda imza attığı manipülasyonlara dikkat çekmekte fayda var...

PİYASA VE BORSA MANİPÜLASYONU

Cemal Enginyurt 2024'te CHP'ye geçmeden evvel Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini ve borsada düşüş yaşandığını iddia etmiş, piyasa ve borsa manipülasyonu yapmıştı. Enginyurt'un 2002 yılında da borsada manipülasyon yaparak yatırımcıları zarara sokmak suçundan ceza aldığı ortaya çıkarken, SPK, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri üzerinden Borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Piyasa Dolandırıcılığı" başlıklı maddesine dayanarak Enginyurt hakkında inceleme başlatmıştı.

Şubat 2025'te CHP'ye geçer geçmez kürsüden milli iradeyi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Enginyurt, "Sizi zindanlarda yatırmazsak bize yazıklar olsun" tehdidinde bulundu.

CHP'li Cemal Enginyurt'tan Köln'de mezhepçi provokasyon (Takvim.com.tr)CHP'li Cemal Enginyurt'tan Köln'de mezhepçi provokasyon (Takvim.com.tr)


Daha sonra da sistematik bir şekilde mezhepçi provokasyona girişti.

CHP'ye geçtiği ilk gün "Saraylarda yaşayan yezid olmaktansa Kerbal'a çöllerinde şehit Hüseyin olacağız" Kerbela benzetmesi yapacak kadar haddini aştı.

HEM MANİPÜLASYON YAPTI HEM DE FİTNE YAYDI

Esad artığı Şebbihaların başlattığı ayaklanma sonrası sistematik olarak mezhepçi provokasyon başlattı. Hatay'da Alevi ve Nusayri topluluğun önünde Başkan Erdoğan'a hedef gösterdi. Türkiye ve Suriye arasında yeni dönemde ivmelenen ilişkileri baltalayacak sözler sarf etti.

"Lazkiye'ye gitmezsem namerdim" dedi ancak ne hikmetse soluğu Köln'de aldı. Avrupa sokaklarında mezhepçi provokasyonlarını sürdürdü.

CHP'li Cemal Enginyurt Köln'de Türkiye düşmanı Muhammed Yakut'la yan yana (Takvim.com.tr)CHP'li Cemal Enginyurt Köln'de Türkiye düşmanı Muhammed Yakut'la yan yana (Takvim.com.tr)


ENGİNYURT'U YÖNLENDİREN ELLER...

Borsa manipülasyonundan mezhepçi fitneye toplumun fay hatlarıyla oynayan provokasyonların arkasında Cemal Enginyurt'u yönlendiren bir elin olduğu anlaşılıyor.

Bu çerçeveden bakınca Enginyurt'un Köln sokaklarında Muhammed Yakut'la neden görüştüğü daha net anlaşılıyor.

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