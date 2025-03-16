Fırıldağın ipini tutan belli oldu! Borsa manipülasyonundan mezhepçi fitneye... CHP’li Cemal Enginyurt Muhammed Yakut’la ne pazarlık yaptı?







"Kifayetsiz fırıldak"ın son zamanlarda imza attığı manipülasyonlara dikkat çekmekte fayda var...



PİYASA VE BORSA MANİPÜLASYONU



Cemal Enginyurt 2024'te CHP'ye geçmeden evvel Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini ve borsada düşüş yaşandığını iddia etmiş, piyasa ve borsa manipülasyonu yapmıştı. Enginyurt'un 2002 yılında da borsada manipülasyon yaparak yatırımcıları zarara sokmak suçundan ceza aldığı ortaya çıkarken, SPK, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri üzerinden Borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Piyasa Dolandırıcılığı" başlıklı maddesine dayanarak Enginyurt hakkında inceleme başlatmıştı.



Şubat 2025'te CHP'ye geçer geçmez kürsüden milli iradeyi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Enginyurt, "Sizi zindanlarda yatırmazsak bize yazıklar olsun" tehdidinde bulundu.

CHP'li Cemal Enginyurt'tan Köln'de mezhepçi provokasyon (Takvim.com.tr)





Daha sonra da sistematik bir şekilde mezhepçi provokasyona girişti.



CHP'ye geçtiği ilk gün "Saraylarda yaşayan yezid olmaktansa Kerbal'a çöllerinde şehit Hüseyin olacağız" Kerbela benzetmesi yapacak kadar haddini aştı.



HEM MANİPÜLASYON YAPTI HEM DE FİTNE YAYDI



Esad artığı Şebbihaların başlattığı ayaklanma sonrası sistematik olarak mezhepçi provokasyon başlattı. Hatay'da Alevi ve Nusayri topluluğun önünde Başkan Erdoğan'a hedef gösterdi. Türkiye ve Suriye arasında yeni dönemde ivmelenen ilişkileri baltalayacak sözler sarf etti.



"Lazkiye'ye gitmezsem namerdim" dedi ancak ne hikmetse soluğu Köln'de aldı. Avrupa sokaklarında mezhepçi provokasyonlarını sürdürdü.

CHP'li Cemal Enginyurt Köln'de Türkiye düşmanı Muhammed Yakut'la yan yana (Takvim.com.tr)





ENGİNYURT'U YÖNLENDİREN ELLER...



Borsa manipülasyonundan mezhepçi fitneye toplumun fay hatlarıyla oynayan provokasyonların arkasında Cemal Enginyurt'u yönlendiren bir elin olduğu anlaşılıyor.



Bu çerçeveden bakınca Enginyurt'un Köln sokaklarında Muhammed Yakut'la neden görüştüğü daha net anlaşılıyor.