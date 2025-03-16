Fırıldağın ipini tutan belli oldu! Borsa manipülasyonundan mezhepçi fitneye... CHP’li Cemal Enginyurt Muhammed Yakut’la ne pazarlık yaptı?

CHP
, Suriye Lazkiye'deki olaylar sonrası "mezhepçi"
provokasyona soyunup fitne ateşi yakmaya yeltendi.
Hatay'da Alevi ve Nusayriler üzerinden siyaset yapıldı, toplumun sinir uçlarıyla oynadı. Provokasyonlarda başı çeken isim CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
oldu.
"LAZKİYE'YE GİTMEZSEM NAMERDİM" DEDİ, NAMERT ÇIKTI... SOLUĞU KÖLN'DE ALDI
Hatay'da "Lazkiye'ye gitmezsem namerdim"
diyen Enginyurt Lazkiye bir kenaradursun soluğu Almanya Köln
'de aldı.
Burada Esad artığı Şebbihaların başlattığı ayaklanmayı bastırmak için yapılan operasyonları "Alevi katliamı"
olarak lanse etmeye çalışan CHP'li Enginyurt, HTŞ üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iftira attı, açık açık Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti.
CHP'li Cemal Enginyurt Köln'de Türkiye düşmanı Muhammed Yakut'la yan yana (Takvim.com.tr)
Skandal bununla da sınırlı değildi...
SUÇ MAKİNESİ TETİKÇİ MUHAMMED YAKUT'LA SARMAŞ DOLAŞ
Cemal Enginyurt
, Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ettiği Köln
sokaklarında kırmızı bültenle aranan ve birtakım istihbarat örgütlerinin tetikçiliğini yapan Muhammed Yakut
'la sarmaş dolaş görüntülendi.
Peki, bir milletvekili kırmızı bültenle aranan bir suç makinesi ile ne işi olur?
NEYİN PAZARLIĞINI YAPTILAR?
Eline her mikrofon aldığında "Erdoğan istifa"
amigoluğu yapan CHP
'li Enginyurt'un Köln sokaklarında Muhammed Yakut'la ne pazarlık yaptığı merak konusu oldu.
CHP'li Cemal Enginyurt Köln'de Türkiye düşmanı Muhammed Yakut'la yan yana (Takvim.com.tr)
Siyaseten çıkmaza giren CHP
'nin Türkiye düşmanları ile aynı yorgana ayak uzatması büyük tepki çekti. Cemal Enginyurt
'un akıl hocasının Muhammed Yakut
olduğuna dair yorumlar yapıldı.
"ADI FIRILDAĞA ÇIKAN KİFAYETSİZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız günlerde AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Cemal Enginyurt'u "Günaşırı parti değiştirmekten Türk siyasetinde adı fırıldağa çıkmış bir kifayetsiz" diyerek tanımlamıştı.