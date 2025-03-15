MİT tırları kumpasında Adana İl Emniyet Müdürüydü: FETÖ’cü Ahmet Zeki Gürkan yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan ve MİT tırlarının Adana'da durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ahmet Zeki Gürkan yakalandı.

8 YIL 5 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU Düzenlenen operasyonla yakalanan Gürkan, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, istihbarat faaliyetlerine dair belgeleri elde etmek, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu.

Fotoğrafta: FETÖ'nün MİT Tırları kumpası döneminde Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Ahmet Zeki Gürkan

Gürkan, daha önce FETÖ üyeliğinden yargılanmış ve Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA DUYURDU:

Gelişmeyi "FETÖ'cüelri tek tek yakalıyoruz'" diyerek duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, İstihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek başta olmak üzere farklı suçlardan aranan Adana'da MİT tırlarının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olan A.Z.G. yakalandı.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Devlet içerisinde yuvalanan Fetullahçı teröristlerin kurduğu alçak kumpaslardan biri olan MİT tıları olayında, hedef Türkiye'yi teröristlere destek veren bir ülke olarak göstermekti. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince yapılan çalışmalar sonucu;

Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek,

İstihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek,

Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek,

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan;

Kamu görevinden ihraç edilen, ByLock kullanıcı listesinde adı geçen ve MİT tırlarının Adana'da durdurulduğu dönemde Adana il Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi, A.Z.G., düzenlediğimiz operasyonla Ankara, Yenimahalle'de saklandığı evde yakalandı. Ankara Valimizi, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum."

FETÖ'nün MİT tırları kumpası! (İnfografik:AA, Takvim.com.tr Arşiv)