Sigaralarda ÖTV ve maktu vergi kararı: Yeniden belirlendi

Sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

Kararla sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kararla vergi gelirlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacak şekilde ÖTV'nin kompozisyonunda değişikliğe gidildi.