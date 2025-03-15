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Sigaralarda ÖTV ve maktu vergi kararı: Yeniden belirlendi

Sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarında değişikliğe gidildi. ÖTV oranı düşürülürken, maktu vergi tutarında artış yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, sigaranın çarpan etkisi 4,4'ten 3,8'e indirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 08:59 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 09:05
Sigaralarda ÖTV ve maktu vergi kararı: Yeniden belirlendi

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Sigaraların özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı ile maktu vergi tutarında değişikliğe gidildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)Sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

Kararla sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kararla vergi gelirlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacak şekilde ÖTV'nin kompozisyonunda değişikliğe gidildi.

Sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)Sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

Bu kapsamda, sigaraların ÖTV oranında indirim yapılırken bu indirimden kaynaklanacak vergi gelirlerindeki azalışı telafi etmek için maktu vergi tutarında artış gerçekleştirildi.

Düzenleme ile sigaranın çarpan etkisi 4,4'ten 3,8'e indirilirken enflasyonla mücadeleye maliye politikası olarak destek verilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Böylece maliyetlerdeki 1 liralık artış nedeniyle sigara fiyatlarında yapılması gereken artış miktarı 4,4 lira değil 3,8 lira oldu.

Bunun enflasyonist etkinin sınırlandırılması amacıyla bütçe hedefiyle uyumlu şekilde atılan maliye politikası adımı olduğu kaydedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar (Takvim.com.tr)Resmi Gazete'de yayımlanan karar (Takvim.com.tr)

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