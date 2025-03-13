Türkiye’den Suriye’ye üst düzey ziyaret: Hakan Fidan, Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.
YPG İLE İMZALANAN ANLAŞMA SONRASI KRİTİK TEMAS
Bakan Fidan'ın, YPG'nin Suriye yönetiminin kontrolüne girmesi sonrası Ahmed Şara ile görüşeceği bildirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmed Şara (AA)
DEVRİK ESAD DESTEKÇİLERİ İLE YAŞANAN ÇATIŞMALAR DA MASADA
Görüşmede diğer gündem maddeleri arasında, devrik Esad Rejimi destekçileri ile hükümet yetkilileri arasında çıkan çatışmaların yer alacağı ifade edildi.
YPG'yi bitiren imzalar atılmıştı. (Takvim.com.tr)
YPG TESLİM OLDU İSRAİL KAYBETTİ
Bilindiği gibi YPG'yi Suriye'den tasfiye edecek sürecin imzaları geçtiğimiz günlerde atıldı. Emperyal terör baronlarının hayalini kurduğu "Teröristan" planı yerle bir oldu. İsrail, Joe Biden, İran ve başını Fransa'nın çektiği birtakım "küçük" Avrupa devleti "Kaybedenler Kulübü" listesine adını yazdırdı. Suriye'de İsrail-YPG ittifakı isteyen derin Amerika ve CIA'in sinsi planları elinde patladı. "Türkiye düşmanlarının aklı ile iş yapanlar eninde sonunda coğrafyanın değişmez gerçekleri ile karşılaşır" diyen Başkan Erdoğan haklı çıktı. Ankara, bölgede kantonculuk oynatılmasına izin vermedi.