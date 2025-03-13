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Türkiye'den Suriye'ye üst düzey ziyaret: Hakan Fidan, Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılacak görüşmelerde YPG ile yapılan anlaşma ve devrik Esad rejimi artıklarıyla yaşanan çatışmalar yer alacak.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 17:37 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 18:13
Türkiye’den Suriye’ye üst düzey ziyaret: Hakan Fidan, Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Türkiye'den Suriye'ye üst düzey ziyaret

YPG İLE İMZALANAN ANLAŞMA SONRASI KRİTİK TEMAS

Bakan Fidan'ın, YPG'nin Suriye yönetiminin kontrolüne girmesi sonrası Ahmed Şara ile görüşeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmed Şara (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmed Şara (AA)

DEVRİK ESAD DESTEKÇİLERİ İLE YAŞANAN ÇATIŞMALAR DA MASADA

Görüşmede diğer gündem maddeleri arasında, devrik Esad Rejimi destekçileri ile hükümet yetkilileri arasında çıkan çatışmaların yer alacağı ifade edildi.

YPG'yi bitiren imzalar atılmıştı. (Takvim.com.tr)YPG'yi bitiren imzalar atılmıştı. (Takvim.com.tr)


YPG TESLİM OLDU İSRAİL KAYBETTİ

Bilindiği gibi YPG'yi Suriye'den tasfiye edecek sürecin imzaları geçtiğimiz günlerde atıldı. Emperyal terör baronlarının hayalini kurduğu "Teröristan" planı yerle bir oldu. İsrail, Joe Biden, İran ve başını Fransa'nın çektiği birtakım "küçük" Avrupa devleti "Kaybedenler Kulübü" listesine adını yazdırdı. Suriye'de İsrail-YPG ittifakı isteyen derin Amerika ve CIA'in sinsi planları elinde patladı. "Türkiye düşmanlarının aklı ile iş yapanlar eninde sonunda coğrafyanın değişmez gerçekleri ile karşılaşır" diyen Başkan Erdoğan haklı çıktı. Ankara, bölgede kantonculuk oynatılmasına izin vermedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'na katıldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'na katıldı. (AA)

KAZANAN SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN TAMAMI OLACAKTIR

Konuyla ilgili 11 Mart'ta Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'nda konuşan Başkan Erdoğan, "Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı, doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması, Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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