Türkiye’den Suriye’ye üst düzey ziyaret: Hakan Fidan, Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da

YPG'yi bitiren imzalar atılmıştı. (Takvim.com.tr)



YPG TESLİM OLDU İSRAİL KAYBETTİ



Bilindiği gibi YPG'yi Suriye'den tasfiye edecek sürecin imzaları geçtiğimiz günlerde atıldı. Emperyal terör baronlarının hayalini kurduğu "Teröristan" planı yerle bir oldu. İsrail, Joe Biden, İran ve başını Fransa'nın çektiği birtakım "küçük" Avrupa devleti "Kaybedenler Kulübü" listesine adını yazdırdı. Suriye'de İsrail-YPG ittifakı isteyen derin Amerika ve CIA'in sinsi planları elinde patladı. "Türkiye düşmanlarının aklı ile iş yapanlar eninde sonunda coğrafyanın değişmez gerçekleri ile karşılaşır" diyen Başkan Erdoğan haklı çıktı. Ankara, bölgede kantonculuk oynatılmasına izin vermedi.