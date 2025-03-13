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Turknet hacklendi iddiaları doğru mu? Turknet müşterilerinin bilgileri çalındı mı? Finansal veri sızıntısı...

Türkiye'nin internet servis sağlayıcılarından biri olan TurkNet büyük bir siber saldırının hedefi oldu. Bir hacker tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen söz konusu saldırıda kullanıcılara ait verilerin çalındığı öne sürüldü. Konu hakkında Turknet'ten resmi açıklama geldi. Peki Turknet haclendi mi? Turknet müşterilerinin bilgileri çalındı mı? İşte merak edilen açıklamanın detayları.

Giriş Tarihi: 13.03.2025 14:13 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 14:15
Turknet haclendi iddiaları doğru mu? Turknet müşterilerinin bilgileri çalındı mı? Finansal veri sızıntısı...

Türkiye'nin internet servis sağlayıcılarından biri olan TurkNet, siber saldırıya uğradığını resmen açıkladı. Şirketin web sitesinde yayımladığı "Önemli Bilgilendirme" başlıklı duyuruda bazı müşteri bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçtiği kabul edilirken finansal veri sızıntısı iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Turknet haclendi iddiaları doğru mu? Turknet müşterilerinin bilgileri çalındı mı? Finansal veri sızıntısı...

Turknet tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde;

"Değerli müşterimiz,

TurkNet olarak kurulduğumuz günden bu yana, güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, kurumsal yönetişimi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu açıklamayı da bu ilkelerimiz çerçevesindeki sorumluluğumuzun bir gereği olarak kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Son dönemde, dünyada ve Türkiye'de örnekleri her geçen gün artan siber saldırılar, küresel ölçekte birçok şirketin teknolojik altyapısını hedef almakta olup, TurkNet'e yönelik benzer bir siber saldırının yapıldığı 11 Mart 2025 tarihinde tespit edilmiştir.

Turknet haclendi iddiaları doğru mu? Turknet müşterilerinin bilgileri çalındı mı? Finansal veri sızıntısı...

TurkNet olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında alınan önlemlere rağmen kurumumuza ait veri tabanına bir siber saldırı gerçekleşmiştir. Bu esnada gerekli teknik ve idari tedbirlerin seviyesi artırılmış, güvenlik sağlanmıştır.

Yaşanan hadise sonrası hizmetimizde herhangi bir kesinti ve/veya sorun yaşanmamıştır.

İhlale konu olan veri tabanımızda, bir kısım müşterilerimize ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres, statik IP bilgileri bulunmaktadır.

Turknet haclendi iddiaları doğru mu? Turknet müşterilerinin bilgileri çalındı mı? Finansal veri sızıntısı...

Yaşanan saldırı, müşterilerimizin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamamakta olup, bu bilgiler uçtan uca güvendedir.

Tüm bu girişimlerin sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmalarımız ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütülecek olup, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gerekli ihlal bilgilendirmesi yapılacaktır.

An itibarıyla tüm ilave önlemler titizlikle devreye alınmış olup, mevcut parolanızla Online İşlem Merkezimiz ve mobil uygulamamızı güvenle kullanabilirsiniz.

Olası gelişmelerde, süreçle ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla,"

Turknet haclendi iddiaları doğru mu? Turknet müşterilerinin bilgileri çalındı mı? Finansal veri sızıntısı...

Siber Saldırı Nasıl Gerçekleşti?

Şirket yetkilileri, veri tabanına yetkisiz erişim sağlandığını ve bazı müşteri bilgilerinin ele geçirildiğini duyurdu. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında alınan önlemlere rağmen saldırganlar belirli müşteri bilgilerini sızdırmayı başardı.