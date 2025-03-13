Turknet hacklendi iddiaları doğru mu? Turknet müşterilerinin bilgileri çalındı mı? Finansal veri sızıntısı...
Türkiye'nin internet servis sağlayıcılarından biri olan TurkNet büyük bir siber saldırının hedefi oldu. Bir hacker tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen söz konusu saldırıda kullanıcılara ait verilerin çalındığı öne sürüldü. Konu hakkında Turknet'ten resmi açıklama geldi. Peki Turknet haclendi mi? Turknet müşterilerinin bilgileri çalındı mı? İşte merak edilen açıklamanın detayları.
Giriş Tarihi: 13.03.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 14:15