Statik IP ne anlama geliyor? Statik IP çalındığında ne yapmak gerekir? Korunma yolları neler?

Günümüzde internet kullanıcıları, bağlantı türleri ve güvenlik önlemleri konusunda daha bilinçli hale gelirken, statik IP kavramı da sıkça gündeme geliyor. Özellikle kurumsal firmalar, sunucu sahipleri ve uzaktan erişim gerektiren sistemler için büyük önem taşıyan statik IP'ler aynı zamanda siber tehditlere karşı korunması gereken kritik unsurlar arasında yer alıyor.

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STATİK IP NEDİR?

Turknet'in web sitesinde yer alan bilgilere göre, Statik IP internete bağlanan cihazlara atanan ve değişmeyen bir IP adresidir. Dinamik IP'lerin aksine statik IP adresi sabit kalır ve kullanıcı ya da kurum değiştirmediği sürece değişmez. Genellikle kurumsal ağlar, veri merkezleri, web sunucuları ve güvenlik kameraları gibi sürekli erişim gerektiren sistemlerde tercih edilir.

İnternet servis sağlayıcıları (ISS), bireysel veya kurumsal kullanıcıların talepleri doğrultusunda ek bir ücret karşılığında statik IP hizmeti sunar. Bu hizmet, özellikle uzaktan erişim gerektiren sistemler için kritik bir altyapı sağlar.