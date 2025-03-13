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Şişli'de İETT otobüsü yangını: Kullanılamaz hale geldi

Şişli’de seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle müdahale ettikleri yangını itfaiye ekipleri güçlükle söndürebildi.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 08:31 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 08:31
Şişli’de İETT otobüsü yangını: Kullanılamaz hale geldi

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Yangın, saat 23.00 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde Beşiktaş istikametine seyir halindeki 34 HO 2497 plakalı İETT bünyesindeki özel halk otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Şişli'de İETT yangını (DHA)Şişli'de İETT yangını (DHA)

Otobüsten yükselen dumanları fark eden trafikteki diğer sürücülerin uyarısı üzerine otobüs şoförü aracı emniyet şeridine çekti. Otobüsün motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

Şişli'de İETT yangını (DHA)Şişli'de İETT yangını (DHA)

Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların, alev alev yanan otobüse yangın tüpüyle yaptıkları müdahale yetersiz kalırken, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şişli'de İETT yangını (DHA)Şişli'de İETT yangını (DHA)

Otobüste yolcu bulunmadığı öğrenilirken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Şişli'de İETT yangını (DHA)Şişli'de İETT yangını (DHA)

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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