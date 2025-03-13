Ekrem İmamoğlu "Özel jetten" inmiyor: Çarçur edilen İstanbullunun parası mı?

İBB BÜTÇESİNDEN Mİ KARŞILANDI?

İmamoğlu'nun İstanbul'un ilçe ve İBB iştiraklerinde başlatılan rüşvet, yolsuzluk ve terör operasyonlarına karşı siyasi bir koruma elde etmek için giriştiği tek adaylı ön seçim gezileri kapsamında yaptığı bu yüksek bütçeli harcamaların kaynağı merak konusu oldu.

Kamuoyunda, bu masrafların İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden mi yoksa CHP tarafından mı karşılandığı tartışılıyor.