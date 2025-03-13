Ekrem İmamoğlu "Özel jetten" inmiyor: Çarçur edilen İstanbullunun parası mı?

İBB BÜTÇESİNDEN Mİ KARŞILANDI?
İmamoğlu'nun İstanbul'un ilçe ve İBB iştiraklerinde başlatılan rüşvet, yolsuzluk ve terör operasyonlarına karşı siyasi bir koruma elde etmek için giriştiği tek adaylı ön seçim gezileri kapsamında yaptığı bu yüksek bütçeli harcamaların kaynağı merak konusu oldu.
Kamuoyunda, bu masrafların İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden mi yoksa CHP tarafından mı karşılandığı tartışılıyor.
KASTAMONU GEZİSİ DE ÖZEL JETLE
İmamoğlu'nun, 12 Mart'ta Kastamonu'ya gerçekleştirdiği ziyaretin de özel jetle yapıldığı öğrenildi.
İmamoğlu’nun, Kastamonu’ya gerçekleştirdiği ziyaretin de özel jetle yapıldığı öğrenildi
Bonair Havacılık'a ait bu jetin saatlik kirasının 12 bin dolar olduğu belirtildi. Yaklaşık 5 saat süren gezinin ardından İmamoğlu, yine özel uçakla İstanbul'a döndü.
DENİZ BAYKAL'IN KIZI ASLI BAYKAL'DAN SERT TEPKİ
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da konuya ilişkin sosyal medya hesabından eleştirilerde bulundu.
Baykal, "İBB Başkanı tek kişilik ön seçim için il il dolaşıyor. Reklamlar veriliyor, ildeki CHP yöneticileri toplanıyor. Bu gezilerin finansörü kim? İstanbullular mı finanse ediyor, CHP mi?" diyerek harcamaların kaynağının açıklanması gerektiğini vurguladı.