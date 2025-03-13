PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ekrem İmamoğlu "Özel jetten" inmiyor: Çarçur edilen İstanbullunun parası mı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, CHP içinde Cumhurbaşkanı adaylığını güvence altına almak ve tek adaylı ön seçim süreci kapsamında başlattığı yurt gezileri, özel jet kullanımıyla gündeme oturdu. 8-9 Mart tarihlerinde İstanbul, İzmir, Kayseri, Adana ve Antalya arasında 100 bin doları bulduğu iddia edilen özel uçuşlar gerçekleştiren İmamoğlu, 12 Mart’ta ise Kastamonu’ya saatlik 12 bin dolara kiralanan özel bir jetle gitti. Bu lüks seyahatler, İmamoğlu’nun siyasi geleceğini sağlamlaştırma ve hakkındaki davalara karşı CHP’den destek alma stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor. Ancak, bu yüksek maliyetli kampanyanın İstanbullunun cebinden mi yoksa başka bir kaynaktan mı finanse edildiği merak konusu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 11:03 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 11:21
Ekrem İmamoğlu Özel jetten inmiyor: Çarçur edilen İstanbullunun parası mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek adaylı ön seçim için başlattığı yurt gezileri kapsamında özel jet kullanması tepki çekti.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun koruma zırhı oyununu ifşa etti! Adaylık için geri adım atmadıMansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun koruma zırhı oyununu ifşa etti! Adaylık için geri adım atmadı

İmamoğlu'nun, Atatürk Havalimanı'ndaki özel bir kiralama şirketinden temin edilen "Gulfstream IV" model özel jetle 8-9 Mart tarihlerinde İstanbul, İzmir, Kayseri, Adana ve Antalya farklı şehri kapsayan bir uçuş gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

ÖDEME PEŞİN YAPILDI
İmamoğlu'nun ziyaret ettiği illerde hava trafiği detaylı şekilde incelendi ve kullanılan uçağın özel bir şirkete ait olduğu belirlendi. Aynı güzergâhlar için kiralama şirketinden fiyat teklifi alındığında, ücretin peşin tahsil edildiği öğrenildi.

Takvim.com.tr ulaştı: TC-STN kuyruk kodlu uçağın uçuş trafiğiTakvim.com.tr ulaştı: TC-STN kuyruk kodlu uçağın uçuş trafiği

İmamoğlunun 2 günde harcadığı milyonlar duyanları şoke etti!İmamoğlunun 2 günde harcadığı milyonlar duyanları şoke etti!
İmamoğlu'nun 2 günde harcadığı milyonlar duyanları şoke etti!

100 BİN DOLARLIK UÇUŞ
Söz konusu jetin, "TCSTN" kuyruk numarasıyla hizmet veren özel bir şirketten kiralandığı ve bu uçuşlar için yaklaşık 70 bin dolar ödeme yapıldığı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre yakıt ve diğer masraflarla birlikte toplam maliyetin 100 bin dolara ulaştığı kaydedildi.

İBB BÜTÇESİNDEN Mİ KARŞILANDI?
İmamoğlu'nun İstanbul'un ilçe ve İBB iştiraklerinde başlatılan rüşvet, yolsuzluk ve terör operasyonlarına karşı siyasi bir koruma elde etmek için giriştiği tek adaylı ön seçim gezileri kapsamında yaptığı bu yüksek bütçeli harcamaların kaynağı merak konusu oldu.

Kamuoyunda, bu masrafların İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden mi yoksa CHP tarafından mı karşılandığı tartışılıyor.

KASTAMONU GEZİSİ DE ÖZEL JETLE
İmamoğlu'nun, 12 Mart'ta Kastamonu'ya gerçekleştirdiği ziyaretin de özel jetle yapıldığı öğrenildi.

İmamoğlu’nun, Kastamonu’ya gerçekleştirdiği ziyaretin de özel jetle yapıldığı öğrenildiİmamoğlu’nun, Kastamonu’ya gerçekleştirdiği ziyaretin de özel jetle yapıldığı öğrenildi

Bonair Havacılık'a ait bu jetin saatlik kirasının 12 bin dolar olduğu belirtildi. Yaklaşık 5 saat süren gezinin ardından İmamoğlu, yine özel uçakla İstanbul'a döndü.

DENİZ BAYKAL'IN KIZI ASLI BAYKAL'DAN SERT TEPKİ
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da konuya ilişkin sosyal medya hesabından eleştirilerde bulundu.

Baykal, "İBB Başkanı tek kişilik ön seçim için il il dolaşıyor. Reklamlar veriliyor, ildeki CHP yöneticileri toplanıyor. Bu gezilerin finansörü kim? İstanbullular mı finanse ediyor, CHP mi?" diyerek harcamaların kaynağının açıklanması gerektiğini vurguladı.

CHP kurultayına tele-dizayn! Takvim yazdı CHPye yakın isim bombanın pimini çekti... Delegelere verilen 1200 lüks telefonu Medya AŞ ödediCHP kurultayına tele-dizayn! Takvim yazdı CHPye yakın isim bombanın pimini çekti... Delegelere verilen 1200 lüks telefonu Medya AŞ ödedi
Medya AŞde dört nala şaibe! Murat Ongun İBB maaşıyla yarış atına nasıl ortak oldu? Emrah Bağdatlının 2 şirketine adrese teslim ihaleMedya AŞde dört nala şaibe! Murat Ongun İBB maaşıyla yarış atına nasıl ortak oldu? Emrah Bağdatlının 2 şirketine adrese teslim ihale

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kandil simsarları yine pazarlık peşinde! Helin Ümit’ten süreci mayınlama girişimi: İmralı lağvedilmezse PKK lağvolmaz
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun koruma zırhı oyununu ifşa etti! Adaylık için geri adım atmadı
Türk Telekom
Golan’da İsrail-Dürzi buluşması: 100 lider yarın gidiyor! Lazkiye ayaklanması ve YPG’nin tasfiyesinden sonra manidar zamanlama
Ekrem İmamoğlu Özel jetten inmiyor: Çarçur edilen İstanbullunun parası mı?
Başkan Erdoğan devrede! Polonya Başbakanı çağrı yaptı dünya manşete taşıdı
EMEKLİYE 3’LÜ KAZANÇ! Maaşlara zam, promosyon, bayram ikramiyesi!
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek
CHP’li belediyeler DHKP/C’ye para akıtmış! İtirafçı deşifre etti! Grup Yorum konseri, piknik, örgütle iltisaklı sinema filmi...
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon ve faiz açıklaması
Hedef çeyrek final! Mourinho Rangers maçı 11’ini belirledi
Aylık 11.500 TL ödeme torba yasayla geliyor! Annelere devletten çifte destek: Doğum izinleri artacak mı?
Soğuk hava dalgası o tarihte geliyor! Meteoroloji’den İstanbul’a yağış uyarısı: Sıcaklık tek hanelere düşecek!
Fenerbahçe’den dev transfer! Aynı takımdan 2 imza
DHKP-C’nin hain planını MİT önledi! Savcıyı urganla öldürecekti
Hamilesiniz yalanıyla kürtaj vurgunu! Yılın doktoru seçilmiş! Bu kadarına da pes artık! Suç dosyası şaşkınlık yarattı
Tatil yaklaştı bilet fiyatları fark attı: Fazla ücret ödemek istemeyenler o güne dikkat!
Kriz büyüyor! Kardeşi ifşaladı! Özcan Deniz Maliye’nin radarına girdi
Ece Gürel olayında şok detaylar! Sezer Gürel de mi spiritüel işlerle ilgileniyor?
Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...