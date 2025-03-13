Suriye'de İmralı ile paralel süreç! YPG ve PYD'den "Teröristan paradigması çöktü" itirafı... "Ayrı devlet ve özerklik talebimiz yok"

YPG teslim oldu, tasfiye süreci başladı (Takvim.com.tr) SON ANA KADAR ABD VE İSRAİL'E BEL BAĞLAYAN YPG TESLİM BAYRAĞI ÇEKTİ Sürece müteakip YPG ve Suriye'de işgal altında tutulan topraklarla ilgili önemli bir adım atıldı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin , YPG/SDG'nin Suriye'den tasfiyesi için 8 maddelik anlaşma imzaladı. Böylelikle son ana kadar ABD ve İsrail'e "Bizi bırakmayın" diye yalvaran YPG teslim bayrağı çekti. "SURİYE'DE YENİ GERÇEKLİĞE UYUM SAĞLAYACAĞIZ" YPG'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve tek bir ordu, başkent ve bayrak konusuna uyacağını söyleyen elebaşı Ferhat Abdi Şahin, " Suriye'deki durum artık evrildiğine göre, yeni gerçekliğe uyum sağlamak için tamamen hazırız" beyanında bulundu.

PYD elebaşı Salih Müslim (Takvim.com.tr)







PYD'DEN "YPG-ŞAM" AÇIKLAMASI: ABD'NİN YÖNLENDİRMESİYLE MASAYA OTURMADIK



Son olarak topa YPG'nin siyasi ayağı PYD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.



Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; PYD elebaşı Salih Müslim, 8 maddelik Şam-YPG anlaşması için "Şara hükümeti ile uzun süredir görüşme halindeydik. ABD ya da başka bir ülkenin yönlendirmesi veya talimatı ile masaya oturmadık" ifadelerini kullandı. ABD'nin Suriye topraklarındaki askeri varlığını çekebileceğini söyleyen Müslim, "Suriye'nin kuzey ve doğusuna yönelik yarın 'çekiliyoruz' kararı çıkabilir. Planlarımızı ABD ya da koalisyonun varlığı üzerine yapmıyoruz. Doğrusu Trump yönetimine çok bel bağlamıyoruz. Ancak bu dostlarımızla hiçbir şeyi istişare etmiyoruz demek de değil" şeklinde konuştu.



"ÖCALAN'IN ÇAĞRISI İLE UYUMLU VE PARALEL"



PYD elebaşı, Şam'la varılan anlaşmanın Öcalan'ın çağrısı ile uyumlu ve paralel olduğunu dile getirip "Süreçten ümitliyiz. Komisyonlar kısa sürede kurulacak ve petrol alanları, gümrükler ve silahlı güçlerin entegrasyonu aşamasına geçeceğiz. Anlaşmaya uyacağız" dedi.