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Suriye'de İmralı ile paralel süreç! YPG ve PYD'den "Teröristan paradigması çöktü" itirafı... "Ayrı devlet ve özerklik talebimiz yok"

PKK'nın fesih kongresi için takvim konuşulurken Suriye'de YPG teslim bayrağı çekti. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, tek bir ordu, başkent ve bayrak konusuna uyacaklarını söyledi. Şahin'den sonra topa PYD'li Salih Müslim girdi. Müslim açık açık "Biz ayrı bir devlet peşinde değiliz. Suriye’de bir özerklik talebimiz yok" dedi. YPG ve PYD kanadından gelen bu açıklamalar sürecin İmralı ile paralel ilerlediğini gösterdi. Bilindiği üzere Öcalan tüm grupları kapsayan çağrısında ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik gibi taleplerin çözüm olmayacağını savunmuştu.

Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 11:52 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 12:15
Suriye’de İmralı ile paralel süreç! YPG ve PYD’den Teröristan paradigması çöktü itirafı... Ayrı devlet ve özerklik talebimiz yok

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Terörsüz Türkiye terörsüz bölge hedefiyle atılan adımlar sonuç verdi. Ankara bölgede kantonculuk oynanmasına müsaade etmedi. Kandil'de PKK, Suriye'de YPG'yi tasfiye edecek süreç başladı.

27 Şubat'ta Öcalan bizzat mektup kaleme alıp "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetsin" çağrısı yaptı. Kandil'den "PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda kimsenin tereddütü olmasın" açıklaması geldi.

YPG teslim oldu, tasfiye süreci başladı (Takvim.com.tr)YPG teslim oldu, tasfiye süreci başladı (Takvim.com.tr)

SON ANA KADAR ABD VE İSRAİL'E BEL BAĞLAYAN YPG TESLİM BAYRAĞI ÇEKTİ

Sürece müteakip YPG ve Suriye'de işgal altında tutulan topraklarla ilgili önemli bir adım atıldı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, YPG/SDG'nin Suriye'den tasfiyesi için 8 maddelik anlaşma imzaladı. Böylelikle son ana kadar ABD ve İsrail'e "Bizi bırakmayın" diye yalvaran YPG teslim bayrağı çekti.

"SURİYE'DE YENİ GERÇEKLİĞE UYUM SAĞLAYACAĞIZ"

YPG'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve tek bir ordu, başkent ve bayrak konusuna uyacağını söyleyen elebaşı Ferhat Abdi Şahin, "Suriye'deki durum artık evrildiğine göre, yeni gerçekliğe uyum sağlamak için tamamen hazırız" beyanında bulundu.

PYD elebaşı Salih Müslim (Takvim.com.tr)PYD elebaşı Salih Müslim (Takvim.com.tr)



PYD'DEN "YPG-ŞAM" AÇIKLAMASI: ABD'NİN YÖNLENDİRMESİYLE MASAYA OTURMADIK

Son olarak topa YPG'nin siyasi ayağı PYD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; PYD elebaşı Salih Müslim, 8 maddelik Şam-YPG anlaşması için "Şara hükümeti ile uzun süredir görüşme halindeydik. ABD ya da başka bir ülkenin yönlendirmesi veya talimatı ile masaya oturmadık" ifadelerini kullandı. ABD'nin Suriye topraklarındaki askeri varlığını çekebileceğini söyleyen Müslim, "Suriye'nin kuzey ve doğusuna yönelik yarın 'çekiliyoruz' kararı çıkabilir. Planlarımızı ABD ya da koalisyonun varlığı üzerine yapmıyoruz. Doğrusu Trump yönetimine çok bel bağlamıyoruz. Ancak bu dostlarımızla hiçbir şeyi istişare etmiyoruz demek de değil" şeklinde konuştu.

"ÖCALAN'IN ÇAĞRISI İLE UYUMLU VE PARALEL"

PYD elebaşı, Şam'la varılan anlaşmanın Öcalan'ın çağrısı ile uyumlu ve paralel olduğunu dile getirip "Süreçten ümitliyiz. Komisyonlar kısa sürede kurulacak ve petrol alanları, gümrükler ve silahlı güçlerin entegrasyonu aşamasına geçeceğiz. Anlaşmaya uyacağız" dedi.

PKK/PYD elebaşı Salih Müslim (Takvim.com.tr)PKK/PYD elebaşı Salih Müslim (Takvim.com.tr)


"AYRI DEVLET PEŞİNDE DEĞİLİZ, SURİYE'DE ÖZERKLİK TALEBİMİZ YOK"

İmralı'dan gelen çağrı için "Orta Doğu denklemi bu barış sürecinden güçlü bir biçimde etkilenir" diyen, özerklik ve ayrı devlet talepleri olmadığını ifade eden Müslim şöyle konuştu:

Biz Türkiye düşmanlığı ekilerek bir yere varılacağına inanmıyoruz. Türkler bize komşu ve dost bir millet. Biz ayrı bir devlet peşinde değiliz. Suriye'de demokratik katılım çerçevesinde var olmak için bu adımı attık. Türkiye ve Suriye halkının parçası ve kardeş hukuku dahilinde yaşamak istiyoruz. Suriye'de bir özerklik talebimiz yok. Siyasi hiçbir ön şartta sunmuyoruz. Eşit temelde adil bir yönetim istiyoruz"

Öcalan: ʺTüm gruplar silah bıraksın, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetsinʺ (Takvim.com.tr)Öcalan: ʺTüm gruplar silah bıraksın, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetsinʺ (Takvim.com.tr)


SURİYE'DE GELİŞEN SÜREÇ İMRALI İLE PARALEL İLERLİYOR

Gelinen bu noktada hem YPG'nin hem de PYD'nin "özerklik" talebi olmadığını beyan etmesi Suriye'de gelişen sürecin İmralı'dan gelen çağrı ile paralel ilerlediği görülmüş oldu.

Bu durumu daha iyi kavramak için Öcalan'ın çağrısı ve YPG-PYD elebaşlarının söylemlerine bakalım;

Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin: Suriye'nin toprak bütünlüğü, tek bir ordu, başkent ve bayrak konusuna uyacağız. Suriye'deki yeni gerçekliğe uyum sağlayacağız.

PYD elebaşı Salih Müslim: Biz ayrı bir devlet peşinde değiliz. Türkiye ve Suriye halkının parçası ve kardeş hukuku dahilinde yaşamak istiyoruz. Suriye'de bir özerklik talebimiz yok.

Başkan Erdoğan Şam-YPG mutakabatına ilişkin ʺEksiksiz uygulanmalıʺ uyarısında bulundu (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan Şam-YPG mutakabatına ilişkin ʺEksiksiz uygulanmalıʺ uyarısında bulundu (Takvim.com.tr)


BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "EKSİKSİZ UYGULANSIN" UYARISI: KAZANAN SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN TAMAMI OLACAK

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 maddelik Şam-YPG mutakabatına ilişkin "Eksiksiz uygulanmalı" uyarısında bulundu.

Erdoğan, "Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına, birlik ve dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz. Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı, doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması, Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır" dedi.

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