MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’a telefon

MHP lideri Devlet Bahçeli, cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin ayrıntılar A Haber ekranlarında aktarıldı.

A Haber muhabiri Murat Sekban:

MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı'dan gelen çağrının ardından Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşme gerçekleştirdi. Bu sürece geliş yolunda fitili ateşleyen MHP lideri Bahçeli olmuştu. "Terörsüz Türkiye için terörü lağvettiğini" açıklasın demişti. Bu çağrının ardından Bahçeli ilk olarak Tuncer Bakırhan'ı aramıştı. Geçtiğimiz dakikalarda ise bu sürecin ardından Selahattin Demirtaş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede terörsüz Türkiye'nin ele alındığını belirtmiş olalım.

Gazeteci Ekrem Kızıltaş:

Sadece Türkiye'de değil, son zamanda bölgemizde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Kalp kapakçılığı ameliyatı geçiren Bahçeli, sağlık durumuyla alakalı birtakım şom ağızlıların çeşitli saçma sapan açıklamalarda bulundukları dönemde kendisiyle alakalı sağlık dileğinde bulunan Demirtaş'ı telefonla aradı.

Hem nezaket için teşekkür etmesi hem de son dönemdeki gelişmeler özelinde konuşmaları "güzel" gelişmeler olarak söylenebilir.

Terörsüz Türkiye anlayışının ciddi şekilde geliştiğini görüyoruz. Bahçeli'nin telefon görüşmesi son derece dikkat çekici ve sevindirici. Gelecek için ümit verici bir olay.