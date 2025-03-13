ATA AÖF sınav tarihleri açıklandı mı? 2025 ATA AÖF sınav yerleri belli mi?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri için Bahar Dönemi sınav tarihleri belli oldu. Peki 2025 ATA AÖF sınavları ne zaman? Sınav yerleri açıklandı mı? İşte takvime ilişkin detaylar...
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri için Bahar Dönemi sınav tarihleri belli oldu. Peki 2025 ATA AÖF sınavları ne zaman? Sınav yerleri açıklandı mı? İşte takvime ilişkin detaylar...
ATA AÖF sınav yerleri henüz duyurulmadı. Üniversitenin resmi açıklamasının ardından sınav giriş belgeleri erişime açılacak. Sınav giriş belgenizi almak ve güncel duyurulardan haberdar olmak için ATA AÖF resmi web sitesini takip edebilirsiniz. Detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır.