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ATA AÖF sınav tarihleri açıklandı mı? 2025 ATA AÖF sınav yerleri belli mi?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri için Bahar Dönemi sınav tarihleri belli oldu. Peki 2025 ATA AÖF sınavları ne zaman? Sınav yerleri açıklandı mı? İşte takvime ilişkin detaylar.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 15:59 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 15:59
ATA AÖF sınav tarihleri açıklandı mı? 2025 ATA AÖF sınav yerleri belli mi?

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Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri için Bahar Dönemi sınav tarihleri belli oldu. Peki 2025 ATA AÖF sınavları ne zaman? Sınav yerleri açıklandı mı? İşte takvime ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ATA AÖF 2025 Bahar Dönemi Sınav Tarihleri

  • Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025
  • Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025
  • Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ATA AÖF Sınav Yerleri Açıklandı mı?

ATA AÖF sınav yerleri henüz duyurulmadı. Üniversitenin resmi açıklamasının ardından sınav giriş belgeleri erişime açılacak. Sınav giriş belgenizi almak ve güncel duyurulardan haberdar olmak için ATA AÖF resmi web sitesini takip edebilirsiniz. Detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır.

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