ATA AÖF sınav tarihleri açıklandı mı? 2025 ATA AÖF sınav yerleri belli mi?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri için Bahar Dönemi sınav tarihleri belli oldu. Peki 2025 ATA AÖF sınavları ne zaman? Sınav yerleri açıklandı mı? İşte takvime ilişkin detaylar...