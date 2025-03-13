Ermenistan tarihinde bir ilk! Türk basınına konuşan Paşinyan’dan 1915 itirafı: Tarih siyasi bir tercihtir

Paşinyan, Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (İHA)
1915 OLAYLARI ÖNCELİĞİMİZ DEĞİL
Paşinyan, 1915 Olayları'na ilişkin Ermeni iddialarının uluslararası alanda tanınmasının bugün dış politika öncelikleri arasında yer almadığını belirterek, "Yakın çevremizde gerginlikler yaşadığımızda, bu gerginlikler ülkemizde, bölgemizde istikrar, barış ve benzeri konulara ne ölçüde katkı sağlıyor? Ermenistan'ın devlet çıkarlarına hizmet etmeye nerede ve nasıl odaklanmalıyız, bildiğimiz gerçekleri, tarihi gerçekler de dahil olmak üzere, nerede ve nasıl vurgulamalı ve bu gerçeklere dayanmalıyız." dedi.
"(TÜRKİYE-ERMENİSTAN) NORMALLEŞME SÜRECİ ZAMAN MESELESİ VE SABIRLA İLERLEMELİYİZ"
Türkiye ve Ermenistan temsilcileri arasında kurulan temasın "kazanım" olduğunu anlatan Paşinyan, şunları kaydetti:
"İlk bakışta basit görünebilir ama aslında oldukça semboliktir. Örneğin, New York'ta farklı ülke liderleriyle toplantılar yaptığımda ve bu toplantılarla ilgili küçük kesitleri Facebook sayfamda paylaştığımızda, dönüş yolunda sosyal medya kullanıcılarımız arasında en çok paylaşılan, en çok izlenen, en çok beğenilen toplantının Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ile yaptığım görüşme olduğunu fark ediyorum. Bakıyorum ve şaşırıyorum."
Paşinyan, geçmişte olumsuz tepki alan iki ülke temsilcilerinin görüşmelerinin artık psikolojik engelleri aştığını belirterek, bunun, ticaret gibi somut verilere yansımamış olsa da önemli bir gelişme olduğunu ve sürecin başarısız olduğunu söylemek için erken olduğunu dile getirdi.
Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme süreci için "Bu normalleşme üç ay, altı ay ya da bir yıl daha gecikebilir. Ancak bugün benim algım artık bunun yalnızca bir zaman meselesi olduğu yönünde ve bu süreçte sabırla ilerlemeliyiz." diyen Paşinyan, bu açıklamaların Ermenistan'da herkes tarafından hoş karşılanmadığını da sözlerine ekledi.
Başbakan Paşinyan, Ermenistan Anayasası'nın önsözünde "Batı Ermenistan ve soykırım" ifadelerinin yer aldığına ilişkin yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi:
"Bir noktaya değinmek istiyorum, anayasamızda 'Batı Ermenistan' ifadesi yer almıyor. 'Batı Ermenistan' ifadesi başka yerlerde mevcut ancak Anayasa'da bulunmuyor. Yakın zamanda bir yayında kamuya açık olarak şu açıklamayı yaptım: Benim algıma göre, Batı Ermenistan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Armavir bölgesidir, Armavir bölgesindeki belirli yerleşim yerleri ve Şirak bölgesindeki bazı yerleşimlerdir."
Paşinyan, Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (İHA)
ERMENİSTAN-AB İLİŞKİLERİ
Paşinyan, Ermenistan'ın Avrupa Birliğine (AB) katılım sürecindeki mevcut durumuna ilişkin soruya yanıtında, ülkesinin son yıllarda AB ile ilişkilerinin geliştiğini ve derinleştiğini aktararak, "Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin derinleşmesini, diğer ortaklarımızla olan ilişkilerimize karşıt bir durum olarak görmüyoruz." dedi.
Ermenistan'ın dört komşusundan ikisinin AB üyeliği için aday konumda olduğunu kaydeden Paşinyan, bu sürecin bölgeselleşme politikalarıyla çelişmediğine dikkati çekti.
Paşinyan, "Ermenistan Cumhuriyeti'nin alternatifsiz bir dış politikadan kurtulmasını istiyoruz. Bunu doğrudan söylemek istiyorum: Biz, Ermenistan Cumhuriyeti'nin ve Ermeni halkının seçeneklere sahip olmasını istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
SURİYE'DE TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ ADIMI
Ermenistan'ın Suriye'de Türkiye ile işbirliği yapmasının mümkün olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Paşinyan, bugün halen Suriye'de ve Lübnan'da Ermeni toplumunun mevcut olduğunu, bu toplulukların en iyi koşullara sahip olabilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.
Paşinyan, "Özellikle Türkiye ile bu konularda, Suriye bağlamında, somut görüşmeler ve tartışmalar gerçekleştirdik. Eğer herhangi bir engel çıkmazsa, bu yönde somut işbirliği adımları da atacağız." ifadelerini kullandı.
"ERMENİSTAN İLE AZERBAYCAN ARASINDAKİ BARIŞIN UFUKTA GÖRÜNMEDİĞİ ŞEKLİNDEKİ SÖYLEME KATILMIYORUM"
Bir gazetecinin "Azerbaycan ile barış henüz ufukta görünmüyor." yorumu üzerine gazeteciye, "Ben doğru mu anladım? Siz ufukta Ermenistan-Azerbaycan barışı gözükmediğini mi söylediniz?" sorusunu yönelten Paşinyan, aldığı "Evet, sanki öyle. Bu süreç devamlı uzuyor." yanıtı üzerine şunları kaydetti:
"Bu ifadeye katılmadığımı belirtmek istiyorum, yani Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barışın ufukta görünmediği şeklindeki söyleme katılmıyorum. Bence barışı görünmez kılmak için sürekli bir sis perdesi oluşturulmaya çalışılıyor. Oysa gerçekte, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barışın çok önemli temelleri atılmış durumda."