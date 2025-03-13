Azerbaycan ve Ermenistan'dan "barış" uzlaşısı! Tüm maddeler üzerinde anlaşma sağlandı

Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşmasının metni üzerinde tam mutabakata vardı. Ermenistan, son iki tartışmalı maddeye ilişkin Azerbaycan'ın önerilerini kabul etti.

ERMENİSTAN TARTIŞMALI MADDELERİ KABUL ETTİ



Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Ermenistan ile barış anlaşması için yürüttüğümüz müzakereleri tamamladık. Üzerinde tartışılan iki madde vardı ve Ermenistan, bu iki maddede de Azerbaycan'ın önerilerini kabul etti" dedi.

SIRA ERMENİSTAN ANAYASASINDA

Bakan, Bakü ile Erivan arasında barış anlaşmasına ilişkin müzakerelerin tamamlandığını bildirdi. Şimdi sırada Ermenistan'ın anayasasında değişiklik yapılması var.

Azerbaycanlı yetkililer, Erivan'dan anayasa değişiklikleri konusunda somut adımlar beklediklerini söyledi. Bu süreç, bölgede uzun vadeli barışın sağlanması yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.