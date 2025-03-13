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Başkan Erdoğan'dan milletvekilleriyle iftar programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen Milletvekilleri ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 27 Şubat'ta terörsüz Türkiye hedefinde kritik bir eşiğin aşıldığına dikkat çeken Erdoğan, "Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim." dedi. Siyasi partilere çağrı yapan Başkan Erdoğan, "Gelin el ele verelim, milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım." dedi.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 19:56 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 20:11
Başkan Erdoğan’dan milletvekilleriyle iftar programında önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekilleri ile İftar programına katıldı. İftar sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

11.5 yıl boyunca çatısı altında görev yaptığım TBMM'de bulunmaktan her zaman şeref ve bahtiyarlık duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. TBMM Başkanımıza bu programa vesile olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. Siyaset, özü itibariyle ülkeye ve millete hizmet yarışıdır. Millete hizmet yolu uzun ve meşakkatlidir. İktidar muhalefet fark etmeksizin hepimiz milletimizin hizmetkarıyız. Her birimizin millete karşı sorumlulukla hareket etmesi ve emanetin üzerine gölge düşürmeden taşımak önem arz ediyor. Demokrasilerde iktidar ne kadar hayati öneme sahipse muhalefetin konumu da vazgeçilmezdir. Muhalefet, yapıcı eleştiriyle adeta yürütmenin tamamlayıcı unsurudur. siyasi hayatımızın her döneminde böyle bir anlayışla hareket ettik. Müspet katkılara asla kulak tıkamadık. Milletimizin siyaset kurumundan beklentilerini cesur adımlarla karşıladık. Aynı tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Tansiyonu yüksek seyreden siyasi tartışmalara çok takılmadan, müşterek zeminde buluşmaya hassasiyet gösteriyoruz. Dış politika, güvenlik, ekonomi ve siyasetin demokratik alanının genişletilmesine dair konularda daha fazla bir araya gelelim istiyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda Meclis'teki siyasi partilerimizin de katılımıyla önemli bir yol katettik.

27 Şubat itibarıyla terörsüz Türkiye hedefin kritik bir eşik daha aşıldı.

Türkiye'nin 40 yıldır ayağına bağ olan, on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan bir musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmayı hedefliyoruz.

Çok fazla uzamadan, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim.

SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI

Buradan tüm siyasi partilere ve milletvekillerine şu çağrıyı yapmak isterim. Gelin el ele verelim, milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım. Emperyalist hevesleri bir kez daha kursaklarda bırakalım. Kadastro mühendisliği peşinde koşanları kirli planlarıyla birlikte tarihin çöp sepetine beraberce atalım. Destekleriniz için size ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

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