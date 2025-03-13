SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li Yusuf Özcan yumruklarla kadın darbetti! Bel altı şüphe... Pantolonunun önü neden açıktı?

CHP'de yasak aşk, taciz, istismar ve şantajlarla dolu kabarık siciline kadına şiddet de eklendi. CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan tartıştığı kadını yumruklarla dövdüğü anlar ortaya çıktı. Görüntüler detaylıca mercek altına alındığında olayın şiddet boyutundan çok "bel altı" bir durum olabileceğini dair şüpheler arttı. Özcan'ın videoda pantolonunun önünün açık olduğu kadını darbettikten sonra pantolonunu topladığı görüldü. Geride bıraktığımız günlerde Başkan Erdoğan, CHP'yi "kadın düşmanı" olarak tanımlamış, "Önce taciz, tecavüz ve ahlaksızlık vakalarına el atsınlar" demişti.

Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 13:26 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 14:01
CHP’li Yusuf Özcan yumruklarla kadın darbetti! Bel altı şüphe... Pantolonunun önü neden açıktı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

"Kadın hakları" dendiği zaman mangalda kül bırakmayan ancak nerede hakkı yenen kadın varsa ismi orada zikredilen Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir skandal patlak verdi.

Daha önce kamuoyuna yansıyan yasak aşk, taciz, istismar ve şantaj skandallarına bu kez "kadına şiddet" eklendi.

CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'dan kadına şiddet! "Pantolon" detayına dikkat!



CHP'Lİ ÜYE KADIN YUMRUKLADI

CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan, tartıştığı bir kadını önce yumruklayıp sonra kafasına sert darbelerle vurarak feci şekilde dövdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan önce kadın darbetti sonra önü açık olan pantolununu topladı (Takvim.com.tr)CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan önce kadın darbetti sonra önü açık olan pantolununu topladı (Takvim.com.tr)

MEVZU BEL ALTI MI? PANTOLONUN ÖNÜ AÇIK KEMER ÇIKIK...

Görüntüler detaylıca mercek altına alındığında olayın şiddet boyutundan çok "bel altı" bir durum olabileceğini dair şüpheler arttı.

Özcan'ın videoda pantolonunun önünün açık olduğu kemerini çıkarttığı ayan beyan ortadayken kadını darbettikten sonra pantolonunu toplamaya çalışması dikkat çekti.

Bu durum akıllara CHP'deki taciz skandallarını getirdi.

Başkan Erdoğan: CHP önce partisindeki taciz, tecavüz ve ahlaksızlık vakalarına bir el atsın (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan: CHP önce partisindeki taciz, tecavüz ve ahlaksızlık vakalarına bir el atsın (Takvim.com.tr)

BAŞKAN ERDOĞAN: CHP ÖNCE TACİZ, TECAVÜZ VE AHLAKSIZLIK VAKALARINA BİR EL ATSIN

CHP Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş'un AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'ye yönelik hadsiz sözlerine tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan da CHP'deki kadına şiddet ve taciz olaylarına dikkat çekmişti.

"CHP kadın düşmanıdır. Önce taciz, tecavüz ve ahlaksızlık vakalarına el atsın" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;

"Meclis kürsüsünden ahkam kesenlere de sadece şunu tavsiye ediyoruz. Şayet gerçekten kadına yönelik şiddetle mücadele etmek istiyorsanız öncelikle parti teşkilatlarınızı ve yönettiğiniz belediyeleri içten içe çökerten taciz, tecavüz ve ahlaksızlık vakalarına bir el atın. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmaya herkesten evvel kendi kadrolarınızdan, kendi belediyelerinizden başlayın. Kadınları mağdur eden yasakların kalkmaması için mahkeme mahkeme dolaşan ana muhalefet partisinin genel başkanı kadın düşmanı arıyorsa sağa sola sataşmasın, gitsin önce aynaya baksın, partisinin kötü siciliyle yüzleşsin. Sonra da çıkıp yıllarca mağduriyetine sebep oldukları başörtülü kadınlardan özür dilesin."

CHPde pornografik skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: Her yere çıplak resmini atacağımCHPde pornografik skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: Her yere çıplak resmini atacağım



ZİNCİRLEME ŞANTAJ SKANDALI: SENİ PORNO YILDIZI YAPACAĞIM

Öte yandan CHP Antalya Kaş İlçe Başkanı, yasak ilişki yaşadığı kadına zincirleme şantaj uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik olmuş, iddianamede "Her paylaşımına çıplak resmini atacağım. Bak bakalım seni porno yıldızı yapıyor muyum, meşhur olacaksın" gibi tehditler yer almıştı.

Başkan Erdoğandan Kadıköy Belediye Meclisindeki skandal görüntülere sert tepki: CHP kadın düşmanı partidirBaşkan Erdoğandan Kadıköy Belediye Meclisindeki skandal görüntülere sert tepki: CHP kadın düşmanı partidir
CHPli Ahmet Kurtuluş gözaltına alınmıştı | İfadesi ortaya çıktı! AK Partili Elif Lale Bilgiliye sistematik mobbing... Atalım şunu dışarıCHPli Ahmet Kurtuluş gözaltına alınmıştı | İfadesi ortaya çıktı! AK Partili Elif Lale Bilgiliye sistematik mobbing... Atalım şunu dışarı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’de İmralı ile paralel süreç! YPG ve PYD’den Teröristan paradigması çöktü itirafı... Ayrı devlet ve özerklik talebimiz yok
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun koruma zırhı oyununu ifşa etti! Adaylık için geri adım atmadı
Türk Telekom
ABD çekiliyor Türkiye ilerliyor! Bloomberg’den çok konuşulacak analiz: Yükseliş Başkan Erdoğan’a bağlı
Müge Anlı Ayşegül Selik’in sözleri kan dondurdu! Babam beni taciz etti dedi! Annesi tepki gösterdi: İçine şeytan girmiş
Hedef çeyrek final! Mourinho Rangers maçı 11’ini belirledi
Golan’da İsrail-Dürzi buluşması: 100 lider yarın gidiyor! Lazkiye ayaklanması ve YPG’nin tasfiyesinden sonra manidar zamanlama
Resmen açıklandı! Türkiye’de o yaş grubu patlama yaptı
Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Antalya maçı 11’ini belirledi
MSB’den YPG/SDG-Şam anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımalarına bakacağız | Eurofighter için teklif geldi
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek
Ekrem İmamoğlu Özel jetten inmiyor: Çarçur edilen İstanbullunun parası mı?
Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme! Saçmalık
Kandil simsarları yine pazarlık peşinde! Helin Ümit’ten süreci mayınlama girişimi: İmralı lağvedilmezse PKK lağvolmaz
Siber kalkan! İşte 10 soruda Siber Güvenlik Kanunu
Başkan Erdoğan devrede! Polonya Başbakanı çağrı yaptı dünya manşete taşıdı
EMEKLİYE 3’LÜ KAZANÇ! Maaşlara zam, promosyon, bayram ikramiyesi!
CHP’li belediyeler DHKP/C’ye para akıtmış! İtirafçı deşifre etti! Grup Yorum konseri, piknik, örgütle iltisaklı sinema filmi...
Ece Gürel olayında şok detaylar! Sezer Gürel de mi spiritüel işlerle ilgileniyor?
Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...