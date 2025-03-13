CHP’li Yusuf Özcan yumruklarla kadın darbetti! Bel altı şüphe... Pantolonunun önü neden açıktı?

"Kadın hakları" dendiği zaman mangalda kül bırakmayan ancak nerede hakkı yenen kadın varsa ismi orada zikredilen Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir skandal patlak verdi. Daha önce kamuoyuna yansıyan yasak aşk, taciz, istismar ve şantaj skandallarına bu kez "kadına şiddet" eklendi.

CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan önce kadın darbetti sonra önü açık olan pantolununu topladı (Takvim.com.tr) MEVZU BEL ALTI MI? PANTOLONUN ÖNÜ AÇIK KEMER ÇIKIK... Görüntüler detaylıca mercek altına alındığında olayın şiddet boyutundan çok "bel altı" bir durum olabileceğini dair şüpheler arttı. Özcan'ın videoda pantolonunun önünün açık olduğu kemerini çıkarttığı ayan beyan ortadayken kadını darbettikten sonra pantolonunu toplamaya çalışması dikkat çekti. Bu durum akıllara CHP 'deki taciz skandallarını getirdi.

Başkan Erdoğan: CHP önce partisindeki taciz, tecavüz ve ahlaksızlık vakalarına bir el atsın (Takvim.com.tr)



BAŞKAN ERDOĞAN: CHP ÖNCE TACİZ, TECAVÜZ VE AHLAKSIZLIK VAKALARINA BİR EL ATSIN



CHP Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş'un AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'ye yönelik hadsiz sözlerine tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan da CHP'deki kadına şiddet ve taciz olaylarına dikkat çekmişti.



"CHP kadın düşmanıdır. Önce taciz, tecavüz ve ahlaksızlık vakalarına el atsın" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;



"Meclis kürsüsünden ahkam kesenlere de sadece şunu tavsiye ediyoruz. Şayet gerçekten kadına yönelik şiddetle mücadele etmek istiyorsanız öncelikle parti teşkilatlarınızı ve yönettiğiniz belediyeleri içten içe çökerten taciz, tecavüz ve ahlaksızlık vakalarına bir el atın. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmaya herkesten evvel kendi kadrolarınızdan, kendi belediyelerinizden başlayın. Kadınları mağdur eden yasakların kalkmaması için mahkeme mahkeme dolaşan ana muhalefet partisinin genel başkanı kadın düşmanı arıyorsa sağa sola sataşmasın, gitsin önce aynaya baksın, partisinin kötü siciliyle yüzleşsin. Sonra da çıkıp yıllarca mağduriyetine sebep oldukları başörtülü kadınlardan özür dilesin."