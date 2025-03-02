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CHP'de "pornografik" skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: "Her yere çıplak resmini atacağım"

Yasak aşk ve taciz skandallarıyla çalkalanan CHP'de yeni bir rezalet patlak verdi. Evli olan CHP Antalya Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A. hakkında 'zincirleme şantaj' suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılıktaki ifadesinde yasak ilişki yaşadığını kabul eden CHP'li ilçe başkanının Şengül A. isimli kadını "Her paylaşımına çıplak resmini atacağım. Bak bakalım seni porno yıldızı yapıyor muyum, meşhur olacaksın" diye tehdit ettiği iddianamede yer aldı.

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Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 13:34 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 13:36
CHP’de pornografik skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: Her yere çıplak resmini atacağım

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ahlaksızlık zirve yaptı. Daha önce kamuoyuna yansıyan yasak aşk, taciz, istismar ve şantaj skandallarına bir yenisi daha eklendi.

CHP’de pornografik skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: Her yere çıplak resmini atacağım

CHP Antalya Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A.'nın yasak ilişki yaşadığı Şengül A.'yı özel görüntü ve fotoğraflarıyla tehdit ettiği ortaya çıktı.

CHP’de pornografik skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: Her yere çıplak resmini atacağım

Şengül A., kendisine gönderdiği tehdit ve hakaret içerikli mesajları delil gösterip Mehmet Vural A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP’de pornografik skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: Her yere çıplak resmini atacağım

YASAK İLİŞKİYİ KABUL ETTİ

CHP'li Mehmet Vural A., savcılıktaki ilk ifadesinde ilişkiyi ve suçlamaları reddetti.

CHP’de pornografik skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: Her yere çıplak resmini atacağım

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında BTK'dan istenen telefon kayıtlarında taraflar arasında iletişim olduğunun belirlenmesi üzerine Mehmet Vural A. ilişkileri olduğunu kabul etti, tehdit ve şantaj suçlamasını reddetti.

CHP’de pornografik skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: Her yere çıplak resmini atacağım

"HER PAYLAŞIMINA ÇIPLAK RESMİNİ ATACAĞIM"

İddianamede; Mehmet Vural A.'nın Şengül A.'ya üzeri karalanmış bir fotoğraf paylaşımı göndererek, 'Her paylaşımına çıplak resmini atacağım. Çocukların ölüsünü görmek uğruna yemin ettim, hadi bir dene' yazdığının belirlendiği kaydedildi.

CHP’de pornografik skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: Her yere çıplak resmini atacağım

"PORNO YILDIZI YAPACAĞIM, MEŞHUR OLACAKSIN"

Mehmet Vural A.'nın ayrıca, 'Bak bakalım porno yıldızı yapıyor muyum, meşhur olacaksın, şımarıklığının bedelini en ağırı ile ödeyeceksin. Seni rezil etmezsem adam değilim', 'Ben erkeğim, sen kadınsın. Bak bakalım insan içine çıkabilecek misin hodri meydan' ifadeleri de iddianamede yer aldı.

CHP’de pornografik skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: Her yere çıplak resmini atacağım

ZİNCİRLEME ŞANTAJ SUÇUNDAN 5 YIL 3 AY HAPİS

Mehmet Vural A. hakkında 'Zincirleme şantaj' suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen iddianame Kaş Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

CHP’de pornografik skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: Her yere çıplak resmini atacağım

Mehmet Vural A.'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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