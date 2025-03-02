CHP'de "pornografik" skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: "Her yere çıplak resmini atacağım"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ahlaksızlık zirve yaptı. Daha önce kamuoyuna yansıyan yasak aşk, taciz, istismar ve şantaj skandallarına bir yenisi daha eklendi.
CHP Antalya Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A.'nın yasak ilişki yaşadığı Şengül A.'yı özel görüntü ve fotoğraflarıyla tehdit ettiği ortaya çıktı.
Şengül A., kendisine gönderdiği tehdit ve hakaret içerikli mesajları delil gösterip Mehmet Vural A. hakkında suç duyurusunda bulundu.
YASAK İLİŞKİYİ KABUL ETTİ
CHP'li Mehmet Vural A., savcılıktaki ilk ifadesinde ilişkiyi ve suçlamaları reddetti.
Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında BTK'dan istenen telefon kayıtlarında taraflar arasında iletişim olduğunun belirlenmesi üzerine Mehmet Vural A. ilişkileri olduğunu kabul etti, tehdit ve şantaj suçlamasını reddetti.
"HER PAYLAŞIMINA ÇIPLAK RESMİNİ ATACAĞIM"
İddianamede; Mehmet Vural A.'nın Şengül A.'ya üzeri karalanmış bir fotoğraf paylaşımı göndererek, 'Her paylaşımına çıplak resmini atacağım. Çocukların ölüsünü görmek uğruna yemin ettim, hadi bir dene' yazdığının belirlendiği kaydedildi.
"PORNO YILDIZI YAPACAĞIM, MEŞHUR OLACAKSIN"
Mehmet Vural A.'nın ayrıca, 'Bak bakalım porno yıldızı yapıyor muyum, meşhur olacaksın, şımarıklığının bedelini en ağırı ile ödeyeceksin. Seni rezil etmezsem adam değilim', 'Ben erkeğim, sen kadınsın. Bak bakalım insan içine çıkabilecek misin hodri meydan' ifadeleri de iddianamede yer aldı.
ZİNCİRLEME ŞANTAJ SUÇUNDAN 5 YIL 3 AY HAPİS
Mehmet Vural A. hakkında 'Zincirleme şantaj' suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen iddianame Kaş Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Mehmet Vural A.'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.