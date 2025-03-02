CHP'de "pornografik" skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: "Her yere çıplak resmini atacağım"

İddianamede; Mehmet Vural A.'nın Şengül A.'ya üzeri karalanmış bir fotoğraf paylaşımı göndererek, 'Her paylaşımına çıplak resmini atacağım. Çocukların ölüsünü görmek uğruna yemin ettim, hadi bir dene' yazdığının belirlendiği kaydedildi.

"PORNO YILDIZI YAPACAĞIM, MEŞHUR OLACAKSIN"



Mehmet Vural A.'nın ayrıca, 'Bak bakalım porno yıldızı yapıyor muyum, meşhur olacaksın, şımarıklığının bedelini en ağırı ile ödeyeceksin. Seni rezil etmezsem adam değilim', 'Ben erkeğim, sen kadınsın. Bak bakalım insan içine çıkabilecek misin hodri meydan' ifadeleri de iddianamede yer aldı.