İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan belediyelere "Başıboş köpek" uyarısı: 2 ayda bir denetim yapılacak!

"KUSURLU OLANLARA SORUŞTURMA AÇILACAK" Bakan Yerlikaya "39 mülkiye müfettişi yerinde inceleme yapacak. İki ayda bir 81 vilayetteki belediyelere müfettişler gönderilecek. Rehberlik yapacaklar. Mevzuata uymayana gereği yapılacak. Kusurlu olanlara soruşturma açılacak. Bazı belediyeler yeterli bütçe ayırmıyor." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: 39 mülkiye baş müfettişi bugün 81 ile gönderdik. 14 gün onlara süre verdik. Müfettişlerimiz, valiliklerin, büyükşehir, il ve özel idarelerin uygulamalarını yerine gidip detaylı olarak inceleyecekler. Bu soruşturma değildir. Durum tespiti yapılmasıdır. Kurum ve kuruluşlar bu zaman kadar ne yapmışlar. İhmal hususu olan konuları tespit edecekler ve mevzuatın gerekli tedbirleri almasını isteyecekler. Uygulayıcılara rehberlik yapacağız. 2 ayda 1 81 vilayetimizi müfettişlerimizi göndereceğiz.

Müfettişlerimizin tespit ettiği konuları milletimizle şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Hiçbir çalışma yapılmamışsa önce ikaz edeceğiz, sonra gereğini yapacağız. Eslem yavrumuz sahipsiz köpeklerin saldırısı sonrası hayatını kaybetti. Mülkiye müfettişini görevlendirmiştim. Soruşturmayı tamamladılar. Baktım ki ihmal var soruşturma izni verdim. Sahipsiz hayvanların sonucu ölen yada yaralanan her bir insanımız için müfettiş gönderiyoruz, göndermeye de devam edeceğiz.

Bazı belediyeler sokak hayvanlarını toplayıp başka belediyelerin sınırlarını bırakıyor diye çok şikayet aldık. Bunu tespit edersek idari soruşturma başlatacağız.