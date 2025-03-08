CHP'li Ahmet Kurtuluş'tan skandal! AK Partili Elif Lale Bilgili'nin "Kadınlar Günü" konuşmasını kesti: Atalım şunu dışarı

Bilgili, "Rüşvetin sıradanlaşması konusunda size hak veriyorum. Öncelikle bir belediye başkanlarınıza bakın. Üç belediye başkanınız, 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet alma' suçlarından şu anda tutuklu yargılanıyor. Bu konuda böyle bir durumdayken, böyle bir rüşvetle, silahlı terör örgütüyle, ihaleye fesat karıştırmayla suçlanırken sanki tam tersiymiş gibi algı yapmanızı kınıyorum." ifadesini kullandı.

KADINLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ KONUŞMAK İSTEDİ MİKROFONUNU KAPATTILAR

Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımlarını anlatan Bilgili, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla ilgili yapılan çalışmalardan da bahsetti.

"NEDEN BENİM KONUŞMAMIN SÜRE KISITLAMASI OLUYOR?"

Bilgili'nin konuşması devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söyledi.

CHP'li Ahmet Kurtuluş

Bunun üzerine Bilgili, kendisinden önceki konuşmacı CHP'li Meclis Üyesi İpek Demirtaş'ın 10 dakika konuştuğunu belirterek, "Neden benim konuşmamın süre kısıtlaması oluyor? Bir yılımızı dolduracağız öyle bir süre kısıtlaması bugüne kadar kimseye verilmedi, neden bana veriliyor? Ya mikrofonum kapatılıyor ya da kısıtlama veriliyor, neden? Ben sizi dinledim. Hükümete yapılan tüm eleştirileri dinlemedim mi, ağzımı bile açmadım. Neden ben hükümetimizin yaptıklarını anlatamıyorum?" diye sordu.