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CHP'li Ahmet Kurtuluş'tan skandal! AK Partili Elif Lale Bilgili'nin "Kadınlar Günü" konuşmasını kesti: Atalım şunu dışarı

Kadıköy Belediye Meclisi’nde AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili’nin Kadınlar Günü konuşması, CHP’li Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş tarafından engellendi. Mikrofonu kapatılan Bilgili, salondan çıkarılmak istenirken Kurtuluş’un “Şunu çıkaralım, atalım dışarı” sözleri büyük tepki çekti. CHP’nin kadın hakları konusundaki ikiyüzlü tavrı bir kez daha gözler önüne serildi.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 09:31 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 09:44
CHP’li Ahmet Kurtuluş’tan skandal! AK Partili Elif Lale Bilgili’nin Kadınlar Günü konuşmasını kesti: Atalım şunu dışarı

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Kadıköy Belediye Meclisi'nde, Meclis 1. Başkanvekili ile AK Parti Grup Başkanvekili arasında süre kısıtlaması nedeniyle tartışma yaşandı.

Kadıköy Belediye Meclisi mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirildi.

Mecliste CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili, kendisinden önce konuşan CHP'li Meclis Üyesi Süleyman Şahin'in "rüşvetin sıradanlaştığı" yönünde konuşma yaptığını söyledi.

CHP'li Ahmet Kurtuluş'tan skandal!

Bilgili, "Rüşvetin sıradanlaşması konusunda size hak veriyorum. Öncelikle bir belediye başkanlarınıza bakın. Üç belediye başkanınız, 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet alma' suçlarından şu anda tutuklu yargılanıyor. Bu konuda böyle bir durumdayken, böyle bir rüşvetle, silahlı terör örgütüyle, ihaleye fesat karıştırmayla suçlanırken sanki tam tersiymiş gibi algı yapmanızı kınıyorum." ifadesini kullandı.

KADINLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ KONUŞMAK İSTEDİ MİKROFONUNU KAPATTILAR
Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımlarını anlatan Bilgili, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla ilgili yapılan çalışmalardan da bahsetti.

"NEDEN BENİM KONUŞMAMIN SÜRE KISITLAMASI OLUYOR?"
Bilgili'nin konuşması devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söyledi.

CHP'li Ahmet KurtuluşCHP'li Ahmet Kurtuluş

Bunun üzerine Bilgili, kendisinden önceki konuşmacı CHP'li Meclis Üyesi İpek Demirtaş'ın 10 dakika konuştuğunu belirterek, "Neden benim konuşmamın süre kısıtlaması oluyor? Bir yılımızı dolduracağız öyle bir süre kısıtlaması bugüne kadar kimseye verilmedi, neden bana veriliyor? Ya mikrofonum kapatılıyor ya da kısıtlama veriliyor, neden? Ben sizi dinledim. Hükümete yapılan tüm eleştirileri dinlemedim mi, ağzımı bile açmadım. Neden ben hükümetimizin yaptıklarını anlatamıyorum?" diye sordu.

Bilgili'ye süresinin dolduğunu hatırlatan Kurtuluş, mikrofonunu kapattı.

SKANDAL SÖZLER: ŞUNU ATALIM DIŞARI
AK Parti'li Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istedi.

Bunun üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." dedi.

Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek, salondan ayrıldı.

"İŞTE CHP ZİHNİYETİ"
Daha sonra yaşananları "İşte CHP zihniyeti" diyerek sosyal medya üzerinden paylaşan Bilgili, "Kadınlar günü konuşmamızı yaparken sözümüzü kesen ve mikrofonumuzu kapatan, yayını kesin diye uyaran Meclis Başkanını kınıyorum. Konuşmanın sonunda "Şunu çıkaralım, atalım dışarı" diyerek bir kadına reva gördükleri muamele." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

CHP'Lİ KURTULUŞ'A TEPKİ YAĞDI: KADINLAR GÜNÜ PAYLAŞIMI YAPMAYA UTANMAYACAK MISINIZ?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş CHP'li Ahmet Kurtuluş'a tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Göktaş şu ifadeleri kullandı:

"Şunu çıkaralım, bunu atalım ya." Bu sözler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arefesinde, Kadıköy Belediye Meclisi'nde sarf edildi. CHP'li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş, AK Parti'nin tek kadın meclis üyesi Elif Lale Bilgili'yi susturmakla kalmadı, açıkça hedef aldı! Söz konusu AK Partili bir kadın olunca sergilenen bu kaba ve baskıcı tutum, CHP'nin ikiyüzlü siyasetinin en net göstergesidir. Sabah Kadınlar Günü paylaşımı yapmaya utanmayacak mısınız? Kadın haklarını yalnızca slogandan ibaret gören, siyaseten işine gelmediğinde ise baskıyla susturan bu ayrımcı ve tahammülsüz zihniyeti şiddetle kınıyorum!

DAVRANIŞ BOZUKLUĞU ÜSTENCİ YAKLAŞIM!
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de CHP'ye tepki gösterdi. Özdemir, "Şu muameleye bakar mısınız? Kadıköy Belediye Meclisi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde milletimizin oylarıyla seçilmiş bir hanımefendi susturuluyor, salondan çıkartılıyor. Bu davranış bozukluğunu, üstenci yaklaşımı, ötekileştiren yönetim şeklini şiddetle kınıyorum. Haktan, hukuktan bahseden CHP'li hanımefendilerin duruşlarını ayrıca merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

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CHP’li Ahmet Kurtuluş’tan skandal! AK Partili Elif Lale Bilgili’nin Kadınlar Günü konuşmasını kesti: Atalım şunu dışarı
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