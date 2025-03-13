MSB’den YPG/SDG-Şam anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımalarına bakacağız | Eurofighter için teklif geldi

"SAHAYA YANSIMALARINA BAKACAĞIZ"

Bakanlık kaynakları, yeni Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı: "Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz. Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte; Suriye'de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde ve Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda bir değişiklik söz konusu değildir. Ayrıca Suriye'de göreve başlayan Askeri Ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Size daha önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki günlerde Bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye'yi ziyaret edecek. "

AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİ

MSB kaynakları, Avrupa Güvenlik Mimarisi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın Paris ziyaretine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi: "NATO ve AGİT üyesi, AB'nin ise aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Son dönemde yaşanan gelişmeler ülkemizin Avrupa güvenliğinin sağlanmasındaki önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Birleşik Krallık Savunma Bakanı'nın bugün Bakanlığımıza yapacağı ziyarette de Ukrayna ve Avrupa güvenliği başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayiinde işbirliği konuları ele alınacaktır. Ayrıca 10-11 Mart 2025 tarihleri arasında Paris'te icra edilen Savunma ve Güvenlik Forumunun Genelkurmay Başkanları Toplantısı bölümüne Sayın Genelkurmay Başkanımız iştirak etmiştir. Toplantıda; güncel gelişmeler ışığında mevcut güvenlik mimarisine yönelik ortak yaklaşımlar ve yapıcı çözümler ele alınmıştır. Ayrıca Türkiye konuyla ilgili ikili temaslarını da sürdürmektedir. Avrupa Güvenlik mimarisinde önemli bir yere sahip olan ülkemiz bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazırdır."

YAŞAR GÜLER'İN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 11-12 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarete ilişkin sorular üzerine "Sayın Bakanımızın ziyaretinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştır. Ayrıca önümüzdeki dönemde savunma sanayiinde yapılacak işbirliği konularında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Suudi Arabistan ile ilişkimiz her geçen gün daha da iyiye gitmektedir. Son ziyaret de bizim açımızdan verimli ve gayet olumlu bir ziyaret olmuştur" dedi.