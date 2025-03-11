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CHP'li Bolu Belediyesi yangın yeterlilik belgesine zam yaptı

CHP'li Bolu Belediyesi, mücavir alan dışında kalan yerleşim birimlerindeki işletmelere verilecek itfaiye yangın raporu bedelini 1 milyon lira olarak kararlaştırdı. AK Parti meclis üyesi Nadi Okur, kararın hakkaniyetli olmadığını vurguladı. Bugünkü toplantıda yine sorumluluktan kaçmaya çalışan CHP'li Özcan, "Arkadaşlarımız uygun raporu vermediği halde içeride." diyerek yargıyı hedef aldı. Ancak bilindiği gibi CHP'li Belediye Başkanı 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında otelin eksiklerini tespit etmiş ne bakanlığa ne de savcılığa herhangi bir ihbarda bulunulmadığını itiraf etmişti.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 00:03 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 00:23
CHP’li Bolu Belediyesi yangın yeterlilik belgesine zam yaptı

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Bolu Belediyesi, mücavir alan dışında kalan yerleşim birimlerindeki işletmelere verilecek itfaiye yangın raporu bedelini 1 milyon lira olarak kararlaştırdı.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında yapılan belediye meclisi mart ayı 2. oturumunda görüşülen 2025 gelir tarife cetvelinin itfaiye müdürlüğüyle ilgili sayfasında değişiklik yapılması karara bağlandı.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan (AA)CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan (AA)

YANGIN RAPORU BEDELİNDE FİYAT ARTIŞI
Buna göre, belediye mücavir sahası dışında kalan işletmelere verilecek "İtfaiye Yangın Raporu"nun ücretinin 1 milyon lira olarak değiştirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

ADALET YOK

AK Parti'li meclis üyesi Nadi Okur, rapor ücretinin 1 milyon lira yapılmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, 10 yataklı işletmeler ile daha yüksek kapasiteli tesislerden aynı ücretin istenmesinin hakkaniyetli olmadığını vurguladı.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Özcan ise Bolu Belediyesinin yangın yeterlilik belgesi verilmesi konusunda tekel olmadığına değinerek, belediye sınırları içerisinde talep edilmesi halinde gerekeni yapacaklarını anlattı.

Ancak mücavir saha dışında iş yeri açma ruhsatının başkası tarafından verildiğine işaret eden Özcan, şöyle devam etti:

Kartalkaya'da yanan otel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Kartalkaya'da yanan otel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

YARGIYI HEDEF ALDI FAHİŞ ZAM YAPTIĞINI KABUL ETTİ

Sorumluluktan kaçmak için yalan ve iftiralara başvuran Özcan, "(Grand Kartal Otel) Bir yangın hadisesi yaşadık. Mücavir saha dışında Kartalkaya'da otel bizden yangın uygunluk raporu istiyor, vermiyoruz. Arkadaşlarımız uygun raporu vermediği halde içeride. Burada ruhsatı sen vermemişsin, buralarda herhangi bir tadilat yapılmış mı, haberin olmayacak. Sen burayı denetim yetkisine sahip olmayacaksın. Ondan sonra sen Bolu Belediyesinden hesabını sormaya kalkacaksın. O zaman bizden hesap sorulacaksa, 'biz vermeyiz' demiyoruz. Ücretimizi fazla bulan mücavir saha dışındaki işletmeler gidip diğer belediyelerden talepte bulunabilirler. Bu konuda yasal engel bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

CHP'li Tanju Özcan suçunu itiraf etti: Eksikleri tespit ettik ama bildirmedik

YANGIN SONRASI CHP'Lİ BOLU BELEDİYESİ'NİN İHMALİ FONDAŞ HALK TV'DE İTİRAF ETMİŞTİ

Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği yangın felaketinden CHP'li Bolu Belediyesi'nin ihmaller zinciri çıktı. Yangın sonrası otelin yetki alanlarında olmadığını söyleyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 22 Ocak'ta fondaş Halk TV'de katıldığı canlı yayında otelin restoran bölümüne itfaiyenin uygunluk belgesi verdiğini kabul etti. Yapılan başvuru sonrası bütün otelin denetlendiğini belirten Özcan eksikliklere göz yumulduğunu ne bakanlığa ne de savcılığa herhangi bir ihbarda bulunulmadığını itiraf etti.

CHPli Tanju Özcan canlı yayında suçunu itiraf etti: Görevini ihmal etti oteli ihbar etmedi!CHPli Tanju Özcan canlı yayında suçunu itiraf etti: Görevini ihmal etti oteli ihbar etmedi!
CHP'li Tanju Özcan canlı yayında suçunu itiraf etti: Görevini ihmal etti oteli ihbar etmedi!
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CHP'li Tanju Özcan'ın "yetki alanı" yalanı çöktü! Bolu Belediyesi Kartalkaya'daki 3 otele daha "yangın yeterlilik" belgesi vermiş
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