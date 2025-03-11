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Merdan Yanardağ'dan TELE 1'de mezhep fitnesi! RTÜK soruşturma başlattı

RTÜK, CHP yandaşı TELE 1 ekranlarında yayımlanan 18 Dakika isimli programda Suriye'de yaşanan gelişmeleri mezhep çatışmasına zemin hazırlamak için çarpıtan Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı. Yanardağ'ın her fırsatta İslam alemini hedef aldığını belirten RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "6112 sayılı Kanun son derece açık ve nettir; medya hizmet sağlayıcıları, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez." dedi.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 19:06 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 19:59
Merdan Yanardağ’dan TELE 1’de mezhep fitnesi! RTÜK soruşturma başlattı

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RTÜK, CHP yandaşı TELE 1 ekranlarında yayımlanan 18 Dakika isimli programda Suriye'de yaşanan gelişmeleri mezhep çatışmasına zemin hazırlamak için çarpıtan Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı.

Merdan Yanardağ'dan TELE 1'de mezhep fitnesi!



MEDYA TOPLUMU KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK EDEMEZ

Yanardağ'ın her fırsatta İslam alemini hedef aldığını belirten RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "6112 sayılı Kanun son derece açık ve nettir; medya hizmet sağlayıcıları, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez." dedi.

RTÜK Başkanı Şahin'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)RTÜK Başkanı Şahin'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Şahin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Basın özgürlüğü sorumluluk gerektirir!

Her fırsatta İslam âlemine yönelik zehir kusmayı adet haline getiren şahıslar, bu sefer de Suriye'deki gelişmeler üzerine bilinçaltlarındaki habis fikirleri dışa vurmuşlardır.

İslam dünyasının ortaçağ karanlığında olduğunu iddia edenler, aslında kendi fikir dünyalarının karanlığından hiçbir zaman çıkamamışlardır.

TELE 1'deki 18 dakika programı (Ekran görüntüsü)TELE 1'deki 18 dakika programı (Ekran görüntüsü)

Bu şahısların gerçek niyetleri, Suriye'deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye'de bir mezhep çatışmasına zemin hazırlamaktır. Unuttukları ise; Türkiye artık eski Türkiye değildir ve milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmamaktadır.

6112 sayılı Kanun son derece açık ve nettir; medya hizmet sağlayıcıları, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez.

Hâl böyleyken, Tele 1 ekranlarında 10.03.2025 tarihinde yayınlanan 18 Dakika isimli programda Merdan Yanardağ'ın kamu vicdanını derinden yaralayan ve toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan ifadeleri nedeniyle ilgili yayın kuruluşu hakkında gerekli inceleme başlatılacaktır.

YANARDAĞ'DAN MEZHEP FİTNESİ

Merdan Yanardağ, 18 Dakika programlarında Suriye'deki olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye'de HTŞ'nin Alevi katliamı yaptığını iddia eden Yanardağ, "Mezhep savaşı başlatmak dünyanın Orta Çağ'ına aittir, arızadır. 'İslam dünyasının Orta Çağ'ı devam ediyor.' derken benim kastettiğim buydu. Cihat başlatıp, 'Alevilerin katli vaciptir' diye bildiriler dağıtıp bu katliamları gerçekleştiriyorlar." demişti.

Merdan Yanardağ (Ekran görüntüsü)Merdan Yanardağ (Ekran görüntüsü)

AKILALMAZ SÖZLER

Yanardağ, "Onların Türkiye'de akrabaları var. Mersin'deki, Adana'daki, Hatay'daki Arap Alevileri ayakta şu anda." ifadeleriyle olayları Türkiye ile ilişkilendirmeye çalıştı.

Almanya'dan bir izleyicinin aradığını ancak kendisini tanımadığını belirterek akılalmaz iddiaları peş peşe sıralayan Yanardağ, Lazkiye'de bir evde içlerinde Türk vatandaşının olduğu erkeklerin öldürüldüğünü kadınlara tecavüz edildiğini yalanını ortaya attı.

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